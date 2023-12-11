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Решающий бой. Пушич взял на игру с Порту 28 игроков
Список Шахтера на матч с Порту
shakhtar.com
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В списке Марино Пушича 28 игроков.
Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык, Твардовский
Защитники: Лемкин, Бондар, Гочолешвили, Азаров, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий
Полузащитники: Кастилло, Эгиналду, Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Кащук, Невертон
Форварды: Сикан, Келси, Вьюнник
Напомним, что матч состоится в среду, 13 декабря. "Горнякам" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов в этом поединке нужна только победа.
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