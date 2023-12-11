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Решающий бой. Пушич взял на игру с Порту 28 игроков

Лига Чемпионов
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Список Шахтера на матч с Порту

Решающий бой. Пушич взял на игру с Порту 28 игроков

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил список игроков, которые отправятся на выездной матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Порту".

В списке Марино Пушича 28 игроков.

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык, Твардовский

Защитники: Лемкин, Бондар, Гочолешвили, Азаров, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий

Полузащитники: Кастилло, Эгиналду, Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Кащук, Невертон

Форварды: Сикан, Келси, Вьюнник

Напомним, что матч состоится в среду, 13 декабря. "Горнякам" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов в этом поединке нужна только победа.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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