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Ланс - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ланс - Севилья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: sevillafc.es
"Ланс" сыграет дома против "Севильи" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Французы с 5 очками занимают 3-е место в группе В и имеют неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Испанцы за пять проведенных туров не одержали ни одной победы, набрав 2 пункта. "Красно-белым" сегодня нужна только победа, чтобы перехватить третье строчку в квартете.
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.
Лига Чемпионов. Группа В, 6-й тур
"Стад Феликс Болар", Ланс
Ланс – Севилья 19:45
Трансляция – Megogo Футбол 2
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