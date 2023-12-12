Ланс - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ланс" сыграет дома против "Севильи" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Французы с 5 очками занимают 3-е место в группе В и имеют неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Испанцы за пять проведенных туров не одержали ни одной победы, набрав 2 пункта. "Красно-белым" сегодня нужна только победа, чтобы перехватить третье строчку в квартете.

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.

Лига Чемпионов. Группа В, 6-й тур

"Стад Феликс Болар", Ланс

Ланс – Севилья 19:45

Трансляция – Megogo Футбол 2