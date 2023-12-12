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ПСВ - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

ПСВ - Арсенал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСВ - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" и ПСВ уже гарантировали путевку в плей-офф Лиги чемпионов, так что исход матча ничего уже не изменит для них. Команда, за которую выступает Александр Зинченко, идет с 12 пунктами на 1 месте.

Нидерландский клуб набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

Лига Чемпионов. Группа В, 6-й тур
"Филипс", Эйндховен
ПСВ – Арсенал 19:45
Трансляция – Megogo Футбол 1

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Трансляция матча ПСВ - Арсенал
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: UA-Футбол
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