ПСВ - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Арсенал" и ПСВ уже гарантировали путевку в плей-офф Лиги чемпионов, так что исход матча ничего уже не изменит для них. Команда, за которую выступает Александр Зинченко, идет с 12 пунктами на 1 месте.

Нидерландский клуб набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

Лига Чемпионов. Группа В, 6-й тур

"Филипс", Эйндховен

ПСВ – Арсенал 19:45

Трансляция – Megogo Футбол 1