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Порту - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Порту - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Команде Марино Пушича предстоит сыграть матч жизни. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде будет бороться с "Порту" за путевку в плей-офф главного еврокубка.
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"Драконы" и "горняки" уже обеспечили себе еврокубковую весну в Лиге Европы. Однако, не стоит говорить, что оба коллектива захотят получить именно слот в плей-офф ЛЧ.
Для прохода в 1/8 португальскому коллективу достаточно просто не проиграть. В свою очередь украинскую команду устроит только победа на "Драгау".
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Шахтером" состоится в среду, 13-го декабря 2023-го года, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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