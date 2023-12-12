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Порту - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Порту - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Порту - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Команде Марино Пушича предстоит сыграть матч жизни. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде будет бороться с "Порту" за путевку в плей-офф главного еврокубка.

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"Драконы" и "горняки" уже обеспечили себе еврокубковую весну в Лиге Европы. Однако, не стоит говорить, что оба коллектива захотят получить именно слот в плей-офф ЛЧ.

Для прохода в 1/8 португальскому коллективу достаточно просто не проиграть. В свою очередь украинскую команду устроит только победа на "Драгау".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Шахтером" состоится в среду, 13-го декабря 2023-го года, в 22:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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