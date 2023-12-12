ЛЧ. Ланс – Севилья 2:1. Рохибланкос не пустили в любимый турнир

Лига Чемпионов. Группа B, 6-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Севилья 2:1

Голы: Франковски 63 (пен), Фюльжени 90+6 – Рамос 79 (пен)

"Севилья" осталась без еврокубковой весны, не сумев справиться с "Лансом" в битве за третью строчку в группе B. Таким образом путёвка в Лигу Европы, действующим победителем которой является "рохибланкос", досталась вице-чемпионам Франции. Для "Ланса" это будет дебют в турнире.

"Севилья" приехала на "Боллар-Делелис" на фоне катастрофичной серии в ЛЧ и Ла Лиге, с тренером на грани увольнения, с целиком забитым лазаретом и со сложнейшим заданием – нужно было побеждать "Ланс" в их крепости, где хозяева уступают по большим праздникам. Своей цели "рохибланкос" не достигли, но бой дать смогли.

Диего Алонсо выжал максимум из того ресурса, что имел. По разным причинам лишившись Окампоса, Сусо, Ламелы и 6 игроков обороны, уругваец решил перейти на 3-5-2. Схема с тройкой центрбеков решала целый ряд задач – зеркалила схему "Ланса", упрощая прессинг (встречали персонально); укрепляла защиту, где кроме Рамоса не было основных; позволял агрессивнее атаковать флангами, где сегодня точилась яростная борьба.

"Ланс" начал весьма нервно. Ощущалась нехватка еврокубкового опыта. Данзо сначала подарил гостям угловой, неряшливо сыграв головой. С него угрожал Рамос. Презент от Самба был ещё лучше – вратарь взял мяч в руки от своего, после чего "Севилья" исполнила свободный удар на линии вратарской. Дальше пошли кадровые проблемы – с поля с травмой ушёл опытный разрушитель Менди.

Тем не менее, "Севилья" никакой выгоды из дебюта выжать не смогла. Был ещё неприятный удар Ракитича издали, но Самба вытащил мяч из-под перекладины. Тот же Ракитич классно нашёл коридор в защите, но Соу вовремя накрыли. Несмотря на некоторую активность и вполне аргументированные попытки растянуть центрбеков хозяев, 100-процентных моментов гости не создавали, и команды ушли на перерыв с нулями на табло.

Во втором тайме мы увидели совсем другой "Ланс". Заряженный, агрессивный и напористый. С фирменным прессингом и желанием преследовать соперника на каждом участке поля. С выходом из обороны через короткий пас. Эта версия "кроваво-жёлтых" уже была испанцам не по зубам – сказывалась разница в тактической организации.

Хотя в дебюте тайма гости заставили "Боллар-Делелис" понервничать. "Севилья" неожиданно подловила "Ланс" на ошибке при билд-апе, и Педроса в контратаке угодил в перекладину.

Но практически в следующей атаке "Ланс" открыл счёт. Центрбек Медина традиционно дерзко подключился вперёд и был завален Сумаре в чужой штрафной площади. Сумаре привёз вдвойне – именно с его обреза и начался выпад хозяев. Франковски подошёл к точке и развёл мяч и вратаря по разным углам.

"Севилья" играла плохо, но и не думала сдаваться. Рамос, Ракитич и Эн-Несири на своих плечах пытались вытащить камбек, хотя никакой цельной игры гостям показывать не удавалось. Тем не менее, их оптимизм вскоре дал плоды. Тот же Медина завалил Эн-Несири в штрафной, не пустив марокканца на тонкий навес от Ракитича. К точке подошёл Серхио и после перебивания панёнкой надменно отправил мяч под перекладину.

У "Севильи" было 15 минут на спасение, но команда Франка Эса не дала чуду произойти. Опытом "Ланс" похвастаться не мог, зато действовали они с точным знанием дела. "Севилья" же пробовала геройствовать, но посеяла больше хаоса у своих ворот, чем у чужих. Отсюда и гол в контратаке от Фюльжени, поставивший точку в этом триллере. С посредственной постановкой по меркам ЛЧ, зато остросюжетном.

Ланс: Самба – Гради (Хусанов, 90+8), Данзо, Медина – Агиляр, Менди (Эль-Энауи, 24), Абдул-Самед, Франковски – Давид Кошта (Фюльжени, 72), Сотока – Ваи (Гилавоги, 72)

Севилья: Дмитрович – Гудель, Рамос, Салас – Хуанлу Санчес, Ракитич, Соу, Сумаре, Педроса – Оливер Торрес (Рафа Мир, 70) – Эн-Несири

Предупреждения: Эль-Энауи 37, Медина 75, Фюльжени 85, 90+9 – Сумаре 61, Салас 65, Рамос 80, Рафа Мир 90+9