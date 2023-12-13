Соперник Шахтера в хаосе: 500 млн долгов, 85-летний босс платит колдунье, а ультрас избили охранника Виллаш-Боаша

Ассамблея

Вызревавший годами гнойник прорвал в понедельник, 13 ноября.

Боссы "Порту" должны были отчитаться за прошлый год перед сосьос, но что говорить? Чемпионат и Кубок проиграны; в Европе без достижений; долг вырос на 47,5 млн евро, несмотря на рекордную продажу Отавио в Саудовскую Аравию за 60 млн.

Это было очень неудачное время для президента Жорже Нуну Пинту Да Кошты продвигать поправки в клубный устав "под себя", но 85-летний функционер дал маху.

Он захотел перенести выборы президента с апреля 2024 года на июнь; разрешить голосование по почте и через e-mail; увеличить срок членства в клубе для кандидатов с 10 лет до 15.

Все поправки против одного человека – Андре Виллаш-Боаша, чуть ранее объявившего о намерениях баллотироваться.

???? Ânimos quentes na Assembleia Geral do FC Porto



Veja as imagens ⬇️ pic.twitter.com/GkduBNnff6 — ZEROZERO (@zerozeropt) November 13, 2023

Гадость, правда? Но еще отвратительнее стало, когда 4,000 болельщиков пришли на Ассамблею, а там конференц-зал на 400 мест. Моментально возникла давка.

Лишь через два часа мероприятие перенесли в другое место, но и оно на 2,000 стульев, поэтому куча людей осталась на улице и что-то кричала оттуда, пока внутри Super Dragões – группа лояльных к президенту ультрас – кулаками закрывала рты недовольным.

Уже на следующий день сосьос создали петицию, чтобы выгнать из клуба лидера Super Dragões Фернанду Мадурейру по прозвищу "Обезьяна", однако ее немедленно отклонили.

Ассамблею перенесли сначала на 20 ноября, а затем на 29-е. Между тем Мадурейра в Instagram написал: "Чтобы свергнуть короля, они должны пройти через нас! Super Dragões! Против всего, против всех и больше всего против дураков".

У Виллаш-Боаша, ясно, впечатления противоположны: "Этот день – один из самых темных в истории клуба. Никакого стыда, никаких упреков совести, никакого уважения к членам "Порту".

Еще 31 октября на его доме появились надписи "предатель" и "неблагодарный". После несостоявшейся Ассамблеи дом 46-летнего тренера забросали петардами и файерами; угнали авто; избили шофера так, что тот очутился в больнице.

За Виллаш-Боаша немедленно вступились экс-футболисты Жорже Кошта и Икер Касильяс, а мэр Порту Руй Морейра обратился к Министру внутренних дел, чтобы тот разобрался.

Разберется ли? В Португалии считают, что Пинту Да Кошта неприкосновенен.

Президент

Да Кошта уже давно не президент футбольного клуба, а нечто большее.

Он руководит "Драконами" с 1982 года, за это время клуб выиграл 25 из 30 своих чемпионатов, а еще КЕЧ-1987, ЛЧ-2004, Кубок УЕФА-2003, ЛЕ-2011.

Это Да Кошта пригласил в клуб Маджера, Жардела, Моуриньо, но еще важнее то, как он создал "Порту" его миф – переосмыслил клуб как борца со столичным произволом, чего никогда не было. До его прихода "Драконы" и "Орлы" играли на открытиях стадионов друг друга, дружили против провластного "Спортинга", вместе представляя рабочий класс.

???? Nestes 130 anos relembramos os troféus já conquistados pelo nosso presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ????



????×2 Ligas Campeões

????×2 Ligas Europas

????×1 Supertaça Europeia

????×23 Campeonatos

????×13 Taças de Portugal

????×22 Supertaças

????×1 Segunda Liga

????×1 Taça da Liga pic.twitter.com/jXeb8GMCHV — fcporto_.fas (@fcportofas19) September 27, 2023

Элитарная "Бенфика", которой помогал диктатор Салазар – это же курам на смех. Лицом сильнейших в истории "Орлов" были африканцы Эйсебиу, Колуна, Сантана; за них болели восставшие колонии, а на трибунах ходила шутка, мол, на "Да Луш" присутствуют 55 тысяч зубов – по одному на каждого фана "Бенфики".

Да Кошта, однако, заставил мир поверить себе. Он также был пионером скаутинга; развернул рабочую сеть в Африке и Южной Америке, пока рядом в Испании "Валенсия", "Депортиво", "Сельта" накапливали дурацкие долги.

В общем, мы имеем выдающуюся личность, но вместе с тем и темную – с длиннющим шлейфом плохих историй. Дело "Апито Дурадо" – слышали о таком? Речь о договорных матчах.

В преддверии игры против "Эштрелы" в 2004-м бизнесмен Антониу Араужо звонит по телефону Да Коште: "Они попросили меня привезти фрукты на сегодняшний вечер. Могу ли я брать сколько они скажут?" Конечно, никакими фруктами Араужо не торговал. Речь о проститутках для арбитров.

O Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, presença assídua na tribuna do Dragão, é irmão do presidente da AG do FC Porto, José Manuel Matos Fernandes, juiz, que em 2009 foi testemunha de defesa de Pinto da Costa no julgamento do ‘Envelope’, do processo Apito Dourado. 2/2 pic.twitter.com/9meWvvjSUs — Polvo das Antas - Em Defesa do SL Benfica (@moluscodasantas) January 10, 2023

В том же сезоне судья Аугусто Дуарте, который должен был обслуживать матч "Драконов" с "Бейра-Мар", накануне зашел к Да Коште домой, а вышел с конвертом в руках.

Экс-супруга президента Каролина Сальгадо утверждала, что там было 2,500 евро. Кроме того, она рассказала, как Да Кошта требовал у нее "заткнуть" Паулу Лемоса, который должен был выступить свидетелем в суде; как приказал поджечь один из собственных офисов, чтобы выставить себя жертвой.

16 человек тогда арестовали, но почти всех отпустили. Когда же Сальгадо стала слишком активно настаивать на правосудии, то еще и получила 300 часов общественных работ.

Faz hoje 19 anos que Pinto da Costa fugiu para Vigo depois de saber que ia ser alvo de buscas e detenção.



O grave caso da fuga de informação é relatado em pormenor por Carolina Salgado no livro "Eu, Carolina", onde a ex-companheira de Pinto da Costa diz que o dirigente portista… pic.twitter.com/jyhOBzLvph — O Fura-Redes (@OFuraRedes) December 2, 2023

Да Кошта всегда чист. Его не судили, когда в 2009-м Super Dragões избили Адриано, требуя расторжения контракта. Подобные случаи с Коштиньей, Пауло Ассунсао, Луишем Фабиано полицию тоже не заинтересовали.

"Я никогда не был осужден судом", – любит повторять президент. "Всю правду я скажу, только когда уйду из футбола. Свою книгу я назову "Золотой свисток".

Да Кошта насмехается.

Конкурент

А вот Виллаш-Боаш – это уже не смешно для старого президента.

Экс-тренеру всего 46 лет, он выигрывал для "Драконов" трофеи, имеет имя и его так просто не заткнешь.

Когда 29 ноября Ассамблея таки состоялась, Виллаш-Боаш надавил на самое больное место - деньги:

"В 2011 году долг "Порту" составил 98 млн, а общие обязательства – 202 млн; через 12 лет долг "Порту" составляет 311 млн, а общие обязательства - 499 млн. Собственный капитал за этот период уменьшился на 199 млн. Но вместе с тем с 2011 года администрация "Порту" получила более 27 млн премий без учета стоимости транспортных средств, топлива и расходов на кредитные карты".

В итоге 53% членов клуба поддержали финплан Да Кошты на следующий год, но вместе с тем Виллаш-Боаша трижды прерывали овациями, хотя выступление и оказалось аккуратнее, чем могло бы.

Вероятно, коррективы внесло знакомство с Super Dragões, но эта палка о двух концах. Ультрас, превратившийся в преторианцев, теряют уважение. Их скандирование "Да Кошта" на последнем матче Примейры "Драгау" встретил свистом.

???? Super Dragões voltaram a cantar por Pinto da Costa e foram assobiados. pic.twitter.com/TqKlKwrmfs — Daily Dragões (@dailydragoes) December 9, 2023

Рядовым болельщикам не нравится, что кучка хулиганов получает зарплату в клубной кассе. И тем более их раздражает, что "Порту" ежемесячно платит 15 тысяч евро ясновидящей Мадалене Аросо – между прочим, это самая большая зарплата среди всего персонала.

Да Кошта, тем временем, ведет себя как ближневосточный диктатор, игнорируя другие мнения:

"Вы думаете, Консейсау продлил контракт, не зная, с кем будет работать? И меня не волнует, что говорят о Мадурейре. Я дружу с теми, кого знаю, и кто знает меня. Виллаш-Боаш? Я бы не сказал, что он причиняет мне боль. Скорее, он меня удивляет".

Такой стиль приносил Да Коште успех раньше, когда "Порту" был прообразом moneyball, но сейчас все заглохло. Крупнейшие подписания последних лет провалились – Верон, Зе Луиш, Накаджима, Оливер, Кармо; не взлетел Пепе Акино.

Между тем громких побед тоже нет, долги растут небывалыми темпами, и Виллаш-Боаша слышно все громче:

"Я спрашиваю вас, члены правления, станете ли вы закладывать будущее ваших семей с такой быстротой и упорством, с какой вы закладываете будущее "Порту?"

Что дальше

Да Кошта не продавил свои поправки, поэтому выборы будут в апреле.

Уже сейчас ясно, что фаворит – Виллаш-Боаш. Клуб в плохом состоянии – значит, нужны перемены.

Да Кошта – это славное, но прошлое. Какая еще колдунья в XXI веке? Какие к черту боевики?! Это методы 80-х, когда они поднимали "Драконов" со дна вместе с Жозе Педроту.

Старого тренера, кстати, давно нет на свете, но еще жива его вдова, Сесилия, и что? Даже она за Виллаш-Боаша и "против диктатуры".

Также за экс-тренера "Челси" 19-летний сосьо, которого ультрас выгнали вон с Генассамблеи: "Я член клуба с четырех лет. То, как они поступили сегодня с нами – позор. Каждый видел эти избиения болельщиков. Люди хотели высказаться, поделиться мыслями, но им не дали. Просто позор. Закройте этот клуб, это не "Порту".

Simplesmente arrepiante o relate deste jovem que esteve presente na AG! ????pic.twitter.com/zxcSPBC4WV — fcporto_.fas (@fcportofas19) November 14, 2023

Звон колокола уже не раздается - он гремит над "Драгау", и только один человек делает вид, что его не слышит.

Грустная, хоть и частая картина. Умение вовремя уйти – дар, доступный очень немногим.