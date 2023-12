Соперник Шахтера в хаосе: 500 млн долгов, 85-летний босс платит колдунье, а ультрас избили охранника Виллаш-Боаша

Вызревавший годами гнойник прорвал в понедельник, 13 ноября.

Боссы "Порту" должны были отчитаться за прошлый год перед сосьос, но что говорить? Чемпионат и Кубок проиграны; в Европе без достижений; долг вырос на 47,5 млн евро, несмотря на рекордную продажу Отавио в Саудовскую Аравию за 60 млн.

Это было очень неудачное время для президента Жорже Нуну Пинту Да Кошты продвигать поправки в клубный устав "под себя", но 85-летний функционер дал маху.

Он захотел перенести выборы президента с апреля 2024 года на июнь; разрешить голосование по почте и через e-mail; увеличить срок членства в клубе для кандидатов с 10 лет до 15.

Все поправки против одного человека – Андре Виллаш-Боаша, чуть ранее объявившего о намерениях баллотироваться.

Гадость, правда? Но еще отвратительнее стало, когда 4,000 болельщиков пришли на Ассамблею, а там конференц-зал на 400 мест. Моментально возникла давка.

Лишь через два часа мероприятие перенесли в другое место, но и оно на 2,000 стульев, поэтому куча людей осталась на улице и что-то кричала оттуда, пока внутри Super Dragões – группа лояльных к президенту ультрас – кулаками закрывала рты недовольным.

Уже на следующий день сосьос создали петицию, чтобы выгнать из клуба лидера Super Dragões Фернанду Мадурейру по прозвищу "Обезьяна", однако ее немедленно отклонили.

У Виллаш-Боаша, ясно, впечатления противоположны: "Этот день – один из самых темных в истории клуба. Никакого стыда, никаких упреков совести, никакого уважения к членам "Порту".

Еще 31 октября на его доме появились надписи "предатель" и "неблагодарный". После несостоявшейся Ассамблеи дом 46-летнего тренера забросали петардами и файерами; угнали авто; избили шофера так, что тот очутился в больнице.

За Виллаш-Боаша немедленно вступились экс-футболисты Жорже Кошта и Икер Касильяс, а мэр Порту Руй Морейра обратился к Министру внутренних дел, чтобы тот разобрался.

Разберется ли? В Португалии считают, что Пинту Да Кошта неприкосновенен.

Да Кошта уже давно не президент футбольного клуба, а нечто большее.

Он руководит "Драконами" с 1982 года, за это время клуб выиграл 25 из 30 своих чемпионатов, а еще КЕЧ-1987, ЛЧ-2004, Кубок УЕФА-2003, ЛЕ-2011.

Это Да Кошта пригласил в клуб Маджера, Жардела, Моуриньо, но еще важнее то, как он создал "Порту" его миф – переосмыслил клуб как борца со столичным произволом, чего никогда не было. До его прихода "Драконы" и "Орлы" играли на открытиях стадионов друг друга, дружили против провластного "Спортинга", вместе представляя рабочий класс.

Элитарная "Бенфика", которой помогал диктатор Салазар – это же курам на смех. Лицом сильнейших в истории "Орлов" были африканцы Эйсебиу, Колуна, Сантана; за них болели восставшие колонии, а на трибунах ходила шутка, мол, на "Да Луш" присутствуют 55 тысяч зубов – по одному на каждого фана "Бенфики".

Да Кошта, однако, заставил мир поверить себе. Он также был пионером скаутинга; развернул рабочую сеть в Африке и Южной Америке, пока рядом в Испании "Валенсия", "Депортиво", "Сельта" накапливали дурацкие долги.

В общем, мы имеем выдающуюся личность, но вместе с тем и темную – с длиннющим шлейфом плохих историй. Дело "Апито Дурадо" – слышали о таком? Речь о договорных матчах.

В преддверии игры против "Эштрелы" в 2004-м бизнесмен Антониу Араужо звонит по телефону Да Коште: "Они попросили меня привезти фрукты на сегодняшний вечер. Могу ли я брать сколько они скажут?" Конечно, никакими фруктами Араужо не торговал. Речь о проститутках для арбитров.

