Порту – Шахтер. Пятая попытка горняков

В среду в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сразится в Порту с одноименной командой. На кону в этом поединке – путевка в плей-офф. И если португальцам для выхода в 1/8 финала ЛЧ будет достаточно сыграть вничью, то украинцам нужна только победа.

Насколько выполнима эта задача для "оранжево-черных"? Вопрос довольно интересный. С одной стороны, "драконы" прежде еще никогда не проигрывали дончанам. Но с другой стороны, нельзя не отметить весьма любопытную закономерность. "Горняки" ранее четырежды играли в гостях с "Порту", и во всех (!) четырех случаях вели в счете, забивая первыми. Но всякий раз позволяли португальцам отыгрываться и даже побеждать.

Напомним, как это было.

Впервые футбольная доля занесла "Шахтер" в столицу портвейна в середине августа 1975 года. По приглашению португальского профсоюзного объединения "Интерснудекал" дончане совершили турне по самому западному государству континентальной Европы, проведя там 4 товарищеских матча. Один из них – против действующего вице-чемпиона страны "Порту", в составе которого тогда выступали шесть игроков национальной сборной, а также перуанец Кубильяс и бразилец Адемир. Однако "оранжево-черные" не стушевались перед грозным соперником, и первая половина встречи прошла с заметным преимуществом гостей. На 33-й минуте Александр Васин точным ударом завершил многоходовую комбинацию своей команды. Спустя 5 минут Юрий Ванкевич забил второй гол, но португальский арбитр матча отменил взятие ворот из-за мифического офсайда.

Во втором тайме хозяева перешли от жесткой, но в рамках дозволенного, к откровенно грубой игре. Особенно в этом преуспевали левый защитник Аделину Тейшейра и опорник Родольфо душ Рейш, который на 60-й минуте ударом локтем в висок вырубил Валерия Яремченко, и горняка унесли с поля. В одном из столкновений получил перелом ребра голкипер Юрий Дегтярев. Началась настоящая охота за Старухиным и Соколовским, и главный тренер дончан Владимир Сальков от греха подальше заменил своих лидеров – чтобы уберечь от возможных травм.

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В этой обстановке дончане проявили твердость духа и самообладание, отбивая все атаки соперника. Но выиграть матч им не дал местный судья, который не только не обращал внимание на хулиганские выходки игроков "Порту", но и добавил ко времени матча целых 8 минут (невиданное дело по тем временам, да еще и для неофициального поединка). И на исходе "компенсированного" времени "драконам" таки удалось сравнять счет. Хавбек Антониу Оливейра (будущий тренер сборной Португалии, руководивший ею на ЧЕ-1996 и ЧМ-2002. – Э.К.). в сутолоке у ворот Дегтярева протолкнул мяч в сетку – 1:1.

Спустя почти 9 лет, в марте 1984-го, "Шахтер" посетил Порту уже с официальным визитом – в рамках 1/4 финала Кубка Кубков. Дончане, для которых то была дебютная евровесна в истории, подходили к противостоянию в роли явного андердога. Еще бы! За "драконов" тогда "пылили" семь игроков национальной сборной Португалии, спустя несколько месяцев взявшей бронзу Евро-84 (среди них обладатель "Золотой бутсы" сезона-1982/83 Фернанду Гомеш) и забивной нападающий сборной Ирландии Микки Уолш. Однако уже к 37-й минуте гости "Эштадиу даш Анташ" сенсационно выигрывали 2:0 после ударов Сергея Морозова и Михаила Соколовского. Кто знает, как сложились бы дальнейшие события в этом матче, если бы свое веское слово не сказал "человек в черном" – ирландский рефери Джон Карпентер.

"Перед самым перерывом, уже при счете 2:1, я вышел один на один, и меня сзади "срубил" защитник. Это "фол последней надежды", мгновенное удаление. А судья этому грубияну даже карточку не показал, – вспоминал экс-капитан "Шахтера" Михаил Соколовский. – А пенальти в наши ворота за пару минут до этого? Португальца сбили за метр до линии штрафной, а он, уже падая, туда закатился. Сколько я играл, такого безобразного судейства не припомню. Причем это была даже не предвзятость, а откровенная ненависть. Человек был не конкретно против "Шахтера", а против всей советской системы. К тому времени ведь еще не утихла шумиха вокруг сбитого корейского самолета (в сентябре 1983-го южнокорейский пассажирский Boeing 747, по непонятным причинам отклонившийся от курса, был сбит над Сахалином советским истребителем. – Э.К.). Так вот судья относился к нам так, будто это именно наша команда сбила тот самолет".

Нарушение правил у штрафной Валентина Елинскаса действительно выглядело настолько сомнительным, что португальские телевизионщики, видимо постеснявшись, даже не стали давать повтор момента. А местные газеты на следующий день писали:

"Судья не видел момента борьбы Гошкодери с Вермелиньо, пенальти весьма спорный".

Тем не менее, Жайме Пашеку исполнил судейский приговор, и на перерыв команды ушли при счете 1:2. А во втором тайме сказалась нехватка у гостей игровой практики, а максимальная самоотдача, которой подопечные Виктора Носова пытались ее компенсировать, истощила силы команды. В итоге "оранжево-черные" не смогли сохранить положительный для себя результат, пропустив по голу от Фрашку и Жакеша – 2:3.

Следующего рандеву пришлось ждать больше четверти века. Осенью 2011-го "Порту" и "Шахтер" оказались в одной группе Лиги чемпионов, и в первый же игровой день встретились на "Драгау". После того как Халк в дебюте поединка не сумел реализовать пенальти, пробив в штангу, "горняки" почти моментально воплотили в жизнь старое футбольное правило "Не забиваешь ты – забьют тебе". При этом, гол дончан вышел несколько курьезным. В быстрой контратаке Виллиан получив передачу на левом фланге и, сместившись немного в центр, пробил низом с линии штрафной. Элтон не смог зафиксировать мяч в руках, а Луис Адриано словно ждал этого: налетел коршуном и протолкнул круглого в сетку – 0:1.

Спустя четверть часа Эдуардо после розыгрыша углового забил второй гол, но немецкий арбитр Феликс Брых взятие ворот отменил. Даже после просмотра повторов было непонятно, из-за чего именно: то ли Луис Адриано в момент передачи сыграл рукой, то ли Эдуардо находился в офсайде. Но Мирча Луческу после матча настаивал:

"Второй наш гол, кстати, был чистый. Никто не трогал мяч руками, как это зафиксировал арбитр".

Между тем, португальцы вскоре сравняли счет. Халк исправился за промах с пенальти, поразив ворота Александра Рыбки пушечным ударом со штрафного метров с 30-ти. А еще через несколько минут гости остались в меньшинстве: Ярослав Ракицкий за фол против Моутиньо в центре поля получил от Брыха прямую красную карточку.

"Порту" реализовали численное преимущество в самом начале второго тайма. Джеймс Родригес промчался по левому флангу, обыграл на замахе Александра Кучера и выложил мяч Клеберу (не путать с экс-динамовцем), которому оставалось попасть с пары метров в пустые ворота. После этого "драконы" стали играть по результату: максимально долго контролировали мяч, стараясь реже перемещать вектор атаки с фланга на фланг. И все же у гостей был шанс отыграться. На 79-й минуте "оранжево-черные" провели контратаку три в два, Жадсон вывел Луиса Адриано на свидание с Элтоном, но форвард дончан не смог на скорости как следует обработать мяч и запорол момент.

А через минуту для "Шахтера" все было кончено – Дмитрий Чигринскиий получил вторую желтую карточку и оставил "горняков" вдевятером. Тут же Родригес со штрафного попал в перекладину, но это уже не слишком расстроило хозяев, которые уверенно довели дело до победы.﻿

Спустя три года "Шахтер" вновь сошелся с "Порту" в рамках Лиги чемпионов. Только в тот раз поединком на "Драгау" соперники закрывали программу группового этапа. Причем, для обеих команд матч уже не имел турнирного значения: португальцы досрочно обеспечили себе первое место в группе, а украинцы – второе. И это отразилось на характере встречи: соперники не включали высокие скорости, порой подолгу контролируя мяч на своей половине. Впрочем, даже по такой игре "горняки" могли еще в первом тайме открыть счет, но Александр Гладкий после прострела Вячеслава Шевчука не попал по мячу из убойной позиции.

Реализовать свое небольшое игровое преимущество дончанам удалось сразу после перерыва. Бернард заработал угловой на левом фланге, сам же его выполнил, а Тарас Степаненко головой переправил мяч в сетку. В целом, "Шахтер" выглядел уверенно, временами проводя быстрые и потенциально опасные атаки. Правда, и ошибок у своей штрафной избежать не удалось. Но если в первом случае мяч после удара Мартинса Инди угодил в перекладину, то на 88-й минуте Абубакар мощным ударом из-за пределов штрафной поразил "девятку" ворот Андрея Пятова – 1:1.

Так может хоть с пятой попытки у "горняков" все же получится сохранить добытое в логове "драконов"? Если, конечно, они продолжат традицию огорчать хозяев первыми.