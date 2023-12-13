ЛЧ. Копенгаген - Галатасарай 1:0. Весной в еврокубках будут играть все, кроме МЮ

Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 6 тур

12.12.2023. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

"Копенгаген" - "Галатасарай" 1:0

"Копенгаген": Грабара, Йелерт, Дикс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвеш (Корнелиус 67), Фальк, Лерагер, Ашури (Бойлесен 81), Классон, Эльюнусси (Хойлунд)

"Галатасарай": Муслера, Анхелиньо (Йылмаз 77), Бардакджи, Санчес, Боэ, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержиу Оливейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зиеш 61), Икарди

Гол: Лерагер 58

Предупреждения: Йелерт 37, Лерагер 86, 90 - Заха 56

Удаление: Лерагер 90 (две желтые карточки)

Группа А является одной из самых интересных и интригующих групп Лиги Чемпионов этого сезона. Перед последним, шестым туром этого этапа, аж 3 команды претендовали на вторую путевку в раунд плей-офф - это "Копенгаген", "Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед". Мюнхенская "Бавария", ожидаемо, стала лидером квартета, и без особых переживаний обеспечила себе евровесну.

Напоследок в очном противостоянии сошлись "Копенгаген" и "Галатасарай", которые имели перед этой игрой по 5 очков. Датчане находились в более выгодном положении, чем их соперник, поэтому могли рассчитывать и на ничью (если "МЮ" не выиграет у "Баварии"). А вот "Галатасараю" необходима была только победа, если они имеют амбиции сыграть в плей-офф ЛЧ.

Около 30-и тысяч болельщиков "Копенгагена" посетили стадион "Паркен", чтобы поддержать родную команду в столь важной игре. Конечно, на стадионе была и часть фанов из Турции. Матч начался с активных действий от датчан. На правах хозяев они пытались забить быстрый мяч. Вспоминаем прекрасную возможность Анкерсена в первой 10-и минутке. Оказавшись на ударной позиции в штрафной площадке соперника, он пробил в дальний нижний угол, но мяч пролетел мимо левой штанги.

Со временем "Галатасарай" забрал сферу к себе. Футболисты "Копенгагена" действовали активно в любой ситуации, даже без мяча. Включали прессинг и очень плотно играли с каждым соперником, когда те доходили до их владений. Особое внимание, несомненно, тренерский штаб уделил блокированию главной угрозы турок - Мауро Икарди. С ним постоянно играли 2 защитника, а также порой опорник Фальк. Словом, дышать аргентинцу было трудно.

Первый тайм отличался осторожностью и определенной надежностью в обороне от обоих коллективов. А это означает лишь одно - мало моментов. За 45 минут никто так и не сумел нанести удар в створ ворот.

В перерыве "Галатасарай" сразу забрал мяч к себе. Однако, неожиданно, открыли счет именно хозяева. Ашури отдал на Лерагера, а потому оставалось только удачно подставить ногу, чтобы переправить сферу в ворота с близкого расстояния. Окан Бурук отреагировал на гол, выпустив Мертенса и Зиеша на 60-й минуте. Эти двое точно должны были бы дать креатива в атаке, которого так не хватало.

"Копенгаген" полностью закрылся на своей половине поля и ориентировался на контратаки. Турки постоянно развивали свои атаки правым флангом. Преимущественно, оттуда они безрезультативно навешивали в площадку датчан. Это вообще не приносило пользы.

В конце игры "Копенгаген" играл в 5 защитников, а турецкие "львы", наоборот, еще бросили в бой Йылмаза вместо одного из защитников. Датчане очень хорошо оборонялись. Первый удар в створ ворот "Галатасарай" сумел осуществить аж на 84-й минуте! Это очень хорошо демонстрирует отсутствие креатива и неординарных решений в атаке гостей. Даже Мертенс и Зиеш не очень помогли в этом. Единственные, по-настоящему, реальные возможности забить возникли уже в компенсированное время. Однако слаженные действия всей команды "Копенгагена" позволили отразить это нашествие.

1:0 - "Копенгаген" выходит в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места группы. Хотя, еще в начале сезона, их записывали в откровенные аутсайдеры. "Галатасарай" будет играть дальше в Лиге Европы, а "Манчестер Юнайтед" вообще вылетает из еврокубков, ведь проиграл "Баварии". Вот такая была группа А - интригующая, эмоциональная и очень напряжённая для всех.