Старый знакомый. Факундо Феррейра посетил тренировку Шахтера в Португалии

Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра приехал поддержать "горняков" накануне важного матча Лиги чемпионов с "Порту".

32-летний аргентинец играл в составе донецкого клуба в период с 2013 по 2018 год. Вместе с "оранжево-черными" он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.

Затем он выступал за "Сельту", "Бенфику", "Ньюкасл", "Эспаньол", "Тихуана" и "Индепендьенте". В настоящее время форвард защищает цвета аргентинского "Сармиенто Хунин" (в аренде с "Аргентинос Хуниорс").

Матч 6-го тура группового тура Лиги чемпионов "Порту" - "Шахтер" состоится сегодня, 13 декабря. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

???? Дивіться, хто завітав до команди в Порту! ????



⚒ Екснападник «Шахтаря» Факундо Феррейра приїхав підтримати «гірників» напередодні важливого матчу Ліги чемпіонів ⭐️#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/xHmnJRZNrt — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2023

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