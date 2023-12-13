Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старый знакомый. Факундо Феррейра посетил тренировку Шахтера в Португалии
Аргентинец поддержал горняков накануне матча с "Порту"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра приехал поддержать "горняков" накануне важного матча Лиги чемпионов с "Порту".
32-летний аргентинец играл в составе донецкого клуба в период с 2013 по 2018 год. Вместе с "оранжево-черными" он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.
Затем он выступал за "Сельту", "Бенфику", "Ньюкасл", "Эспаньол", "Тихуана" и "Индепендьенте". В настоящее время форвард защищает цвета аргентинского "Сармиенто Хунин" (в аренде с "Аргентинос Хуниорс").
Матч 6-го тура группового тура Лиги чемпионов "Порту" - "Шахтер" состоится сегодня, 13 декабря. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
???? Дивіться, хто завітав до команди в Порту! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2023
⚒ Екснападник «Шахтаря» Факундо Феррейра приїхав підтримати «гірників» напередодні важливого матчу Ліги чемпіонів ⭐️#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/xHmnJRZNrt
Читайте такжеТренер Порту - о матче с Шахтером: Это финал, а мы хорошо справляемся с финалами
Популярное сейчас
- Шевченко идет на выборы, МЮ покидает еврокубки, начался клубный чемпионат мира. Главные новости за 12 декабря
- Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене
- ЛЧ. Зальцбург - Бенфика - 1:3. Орлы залетают в еврокубки
- Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО