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Сейвы Трубина помогли. Зальцбург - Бенфика 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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У "орлов" будет евровесна

Сейвы Трубина помогли. Зальцбург - Бенфика 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" в гостевом матче одержала победу над "Зальцбургом" со счетом 3:1. В составе победителей забили Ди Мария, Рафа Силва и Артур Кабрал. У хозяев отличился лишь Лука Сучич.

Украинец Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок. Кроме пропущенного гола, он совершил 5 сейвов.

В итоге, "Бенфика" заняла 3-е место и вырвала путевку в плей-офф Лиги Европы, "Зальцбург" стал четвертым и завершил выступления в еврокубках.

Читайте такжеЛЧ. Зальцбург - Бенфика - 1:3. Орлы залетают в еврокубки

Лига чемпионов, Группа D, 6-й тур
"Зальцбург" - "Бенфика" 1:3
Голы: Ди Мария 32, Р. Силва 45+1, Кабрал 90+2 - Сучич 57.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Алина Ерофеева
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