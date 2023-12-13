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Сейвы Трубина помогли. Зальцбург - Бенфика 1:3. Видео голов и обзор матча
У "орлов" будет евровесна
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфика" в гостевом матче одержала победу над "Зальцбургом" со счетом 3:1. В составе победителей забили Ди Мария, Рафа Силва и Артур Кабрал. У хозяев отличился лишь Лука Сучич.
Украинец Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок. Кроме пропущенного гола, он совершил 5 сейвов.
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В итоге, "Бенфика" заняла 3-е место и вырвала путевку в плей-офф Лиги Европы, "Зальцбург" стал четвертым и завершил выступления в еврокубках.
Лига чемпионов, Группа D, 6-й тур
"Зальцбург" - "Бенфика" 1:3
Голы: Ди Мария 32, Р. Силва 45+1, Кабрал 90+2 - Сучич 57.
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