Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Парижу нужна только победа – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
Группа F после жеребьевки называлась самой интересной в плане интриги, и действительно, перед последним туром многое еще в этом квартете остается неясным. Но мало кто мог предположить, что в плей-офф раньше всех пробьется именно “Боруссия” Дортмунд.
- Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол
Лига чемпионов, группа F, шестой тур
13 декабря 2023. Дортмунд, "Вестфаленштадион"
“Боруссия” Дортмунд 22:00 “ПСЖ”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Закарпатский чиновник разнес УАФ: Забыли, как мы таскали автобусы на забитую границу, чтобы вдруг не стоять долго в очередях
- Киев снова был атакован ночью баллистикой (обновлено)
- Шевченко идет на выборы, МЮ покидает еврокубки, начался клубный чемпионат мира. Главные новости за 12 декабря
- 14 из 16 команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО