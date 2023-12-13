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Боруссия Дортмунд - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Парижу нужна только победа – смотреть прямую трансляцию

Боруссия Дортмунд - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

Группа F после жеребьевки называлась самой интересной в плане интриги, и действительно, перед последним туром многое еще в этом квартете остается неясным. Но мало кто мог предположить, что в плей-офф раньше всех пробьется именно “Боруссия” Дортмунд.

Лига чемпионов, группа F, шестой тур

13 декабря 2023. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “ПСЖ”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Боруссія Дортмунд - ПСЖ
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Боруссия Дортмунд - ПСЖ на UA-Футбол>>.

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