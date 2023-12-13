Боруссия Дортмунд - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Группа F после жеребьевки называлась самой интересной в плане интриги, и действительно, перед последним туром многое еще в этом квартете остается неясным. Но мало кто мог предположить, что в плей-офф раньше всех пробьется именно “Боруссия” Дортмунд.

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Лига чемпионов, группа F, шестой тур

13 декабря 2023. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “ПСЖ”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боруссія Дортмунд - ПСЖ Смотреть трансляцию