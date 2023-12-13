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Селтик - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Селтик - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Селтик - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду двое неудачников группы Е "Селтик" и "Фейеноорд" встретятся в заключительном матче, который лишен турнирной мотивации. "Селтик" постарается отомстить роттердамцам после поражения со счетом 2:0 в первом матче.

Лига Чемпионов. Группа E, 6-й тур.

13 декабря. 22.00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Бенуа Бастьен

"Селтик" - "Фейеноорд"

Трансляция: Megogo Football 7

Текстовая трансляция: UA-Футбол

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Селтик - Фейеноорд
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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