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Селтик - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Селтик - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
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В среду двое неудачников группы Е "Селтик" и "Фейеноорд" встретятся в заключительном матче, который лишен турнирной мотивации. "Селтик" постарается отомстить роттердамцам после поражения со счетом 2:0 в первом матче.
Лига Чемпионов. Группа E, 6-й тур.
13 декабря. 22.00. Глазго. "Селтик Парк"
Главный судья: Бенуа Бастьен
"Селтик" - "Фейеноорд"
Трансляция: Megogo Football 7
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Селтик - ФейеноордСмотреть трансляцию
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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