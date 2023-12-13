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Селтик - Фейеноорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч третьей и четвертой команды группы – смотреть прямую трансляцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между “Селтиком” и “Фейеноордом” не имеет турнирного значения, однако 2.8 млн евро за победу на дороге не валяются.
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Лига чемпионив, группа E, шестой тур
13 декабря 2023. Глазго, "Селтик Парк"
"Селтик" 22:00 "Фейеноорд"
Телетрансляція – Megogo Футбол 7
Трансляція матчу Селтік - ФеєнордСмотреть трансляцию
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