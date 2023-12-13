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Селтик - Фейеноорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч третьей и четвертой команды группы – смотреть прямую трансляцию

Селтик - Фейеноорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Матч между “Селтиком” и “Фейеноордом” не имеет турнирного значения, однако 2.8 млн евро за победу на дороге не валяются.

Лига чемпионив, группа E, шестой тур

13 декабря 2023. Глазго, "Селтик Парк"

"Селтик" 22:00 "Фейеноорд"

Телетрансляція – Megogo Футбол 7

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Трансляція матчу Селтік - Феєнорд
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