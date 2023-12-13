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Главный клубный поединок года. Стартовые составы на матч ЛЧ Порту - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 14 декабря, "Шахтер" проведет свой последний матч в группе
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Команда Пушича уже гарантировала себе 3-е место в группе, то есть весной точно сыграет в Лиге Европы. Однако для того, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги чемпионов, "горнякам" сегодня нужно обязательно побеждать.
Напомним, что матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы на поединок.
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан
Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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