Главный клубный поединок года. Стартовые составы на матч ЛЧ Порту - Шахтер

Сегодня, 14 декабря, "Шахтер" проведет свой последний матч в группе Лиги чемпионов – "горняки" на выезде сыграют с "Порту".

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Команда Пушича уже гарантировала себе 3-е место в группе, то есть весной точно сыграет в Лиге Европы. Однако для того, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги чемпионов, "горнякам" сегодня нужно обязательно побеждать.

Напомним, что матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы на поединок.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан

Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.