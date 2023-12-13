ЛЧ. Црвена Звезда – Манчестер Сити 2:3. Майка Хэмилтон: remember the name

Отсутствие турнирной мотивации накануне этого поединка вызвало немало разговоров по поводу ротации, которую обязательно должен использовать Пеп Гвардиола. Кажется, наставник "горожан" превзошел даже самые смелые ожидания по поводу ротации, ведь в стартовом составе оказались Рико Льюис и Оскар Бобб. В принципе, с этими джентльменами мы уже знакомы, в частности Бобб сыграл уже 9 официальных матчей за "Манчестер Сити". Но выход в старте капитана молодежной команды Майки Хэмилтона... подобное спрогнозировать было невозможно.

Для Хэмилтона это был дебютный матч за взрослую команду "Сити" и сразу же в Лиге Чемпионов. Ранее Майка не выходил даже на замену, подобная история интриговала не на шутку. Подобным решением Пеп Гвардиола вызвал к этой игре куда больше интереса, чем было до объявления стартовых одиннадцаток.

Ну и сразу отметим, что молодой игрок оправдал доверие своего наставника, открыв счет в игре на 19-й минуте. Ротация в команде была заметна, но это не значит, что стиль этой команды как-то изменится. Начался матч достаточно пассивно, много владения мячом и почти без продвижений к чужим воротам, но вскоре инициативу в свои ноги взял Хэмилтон. Он играл на правом фланге атаки, именно в ту зону передачу на него отдал Матеуш Нуньеш. Майка сместился в центр и под углом благодаря нескольким замахам нашел возможность для мощного выстрела по воротам Омри Глазера. Дебютный гол в дебютном матче во взрослом футболе. Майка Хэмилтон находится в структуре "Манчестер Сити" с 9 лет, этот матч он точно запомнит на всю жизнь. А нам бы не мешало запомнить его имя, возможно это было рождение еще одной звезды.

А что же хозяева поля? У них были свои неплохие попытки у ворот Ортеги, в частности очень остро пробивал Миялович, но мяч после его удара пролетел рядом со стойкой. Впрочем, в целом атаки "Црвены Звезды" были эпизодическими, контроль мяча ожидаемо был у игроков "горожан".

Второй тайм начался в похожей манере, подопечные Гвардиолы не очень активно наступали, но держали все под контролем и взвешенно ждали своего шанса забить второй гол. Подобный шанс пришел на 62-й минуте, когда Оскар Бобб воспользовался умным смещением от Рико Льюиса, благодаря чему тот взял на себя внимание сразу трех игроков белградской команды, освободив зону для партнера. Поэтому после прохода норвежец пробил в дальний угол ворот Глазера, без шансов для вратаря. 0:2. Сегодня был праздник академии "Манчестер Сити", красиво и эффективно действовали юноши, они и делали весь результат.

Кстати, Хэмилтон стал не единственным абсолютным дебютантом "Сити" в этой игре, позже на замену вышел полузащитник Махамаду Сусохо, который также впервые в своей жизни вышел играть на взрослом уровне. Правда, сразу после замены "горожане" пропустили один гол в ответ: это Хван Ин Пом получил пас от Букари и очень уверенно пробил в дальний угол ворот Штефана Ортеги, поэтому немецкий страж ворот сегодня поедет без "сухаря".

Впрочем Майка Хэмилтон не хотел останавливаться только на забитом голе, ближе к концу матча от неплохим финтом убегал от двух соперников и Джига решил фолить, ведь не знал как остановить вингера "Сити", который во втором тайме перешел на левый фланг. Удар с 11 метров уверенно реализовал Калвин Филлипс, который также чрезвычайно ограничен в игровом времени после своего переезда в Манчестер. 1:3.

На старте компенсированного времени "Црвена Звезда" оформила еще один гол в ворота Ортеги, произошло это после углового, во время которого Серхио Гомес полностью проиграл борьбу Александару Катаю и серб головой отправил круглого в сетку ворот. 2:3, но этого было недостаточно для получения хотя бы ничьей.

Вот так резервным составом Гвардиола одержал очередную победу, которая стала шестой из шести матчей группового этапа. 100%-й результат от манчестерской команды, теперь они ждут жеребьевки, чтобы узнать своего соперника в 1/8. Можно полностью сконцентрироваться на внутренних турнирах, но после подобного матча народ точно будет просить больше игрового времени для Майки Хэмилтона, никак иначе.

Лига Чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Стадион: "Райко Митич" (Белград)

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 2:3

Голы: Хван (76), Катай (90+1) — Хэмилтон (19), Бобб (62), Филлипс (85, с пенальти)

"Црвена Звезда": Глазер — Неделькович (Кубич, 78), Джига, Спаич (Родич, 65), Драгович — Канга (Катай, 57), Мияйлович, Хван — Букари, Ндиайе (Миятович, 57), Олаинка (Лучич, 57)

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Стоунз (Аке, 86), Аканджи, Гомес — Филлипс, Ковачич (Сусохо, 76) — Хэмилтон, Нуньеш (Силва, 83) Грилиш (Фоден, 52) — Бобб

Предупреждения: Спаич (45+1), Мияйлович (65) — Филлипс (52)