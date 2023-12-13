ЛЧ. РБ Лейпциг – Янг Бойз 2:1. Обошлись без сенсаций

Лига Чемпионов. Группа G, 6-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Янг Бойз 2:1

Голы: Шешко 51, Форсберг 56 – Колли 53

Матчи последнего тура группы G имели чисто символичный характер. По итогам 4-го тура стали известны имена команд, прошедшие в плей-офф, а две недели назад коллективы выяснили собой, кто с какого места выйдет, а кто вообще останется без еврокубковой весны. "РБ Лейпциг" ожидаемо финишировал вторым, "Янг Бойз" после ключевой победы в Белграде радостно забрал себе билет в "стыки" ЛЕ.

Игра напоминала товарищескую, но некоторые интересные детали подсветила. Во-первых, "славянский Холанд" Беньямин Шешко был мотивированным на полную, желая завоевать доверие Розе. Шестой выход в старте с момента трансфера 20-летний словенец отпраздновал 7-м голом за "быков" в официальных матчах. Шешко мог бы оформить дубль, но его гол в дебюте первого тайма отменили из-за офсайда – Форсберг откровенно затянул с передачей.

Тем не менее, Шешко как всегда активно и тонко искал зазоры в защите "Янг Бойз" и очень тщательно и точно обходился со своими шансами. Поэтому 7 голов за 677 минут на поле в сезоне – это ещё далеко не предел его возможностей, но уже верный знак, что перед нами новый большой голеадор.

В контексте прогресса Шешко поднялся вопрос о необходимости Вернера. С приходом Опенды Турбо Тимо плотно присел в запас (бельгиец забрал все функции Тимо и добавил к ним результативность), но и оттуда его стремятся потеснить. Отсутствие экс-форварда "Челси" в старте в таком матче – явный признак, что Розе на Вернера не рассчитывает.

Солидно себя проявили Зайвальд и Карвалью. Последний показал плоды работы с Клоппом, набрав второе наибольшее количество отборов за матч (5), но в атаке португалец играл малозначительную роль. Люкеба блестяще читал передачи и сорвал немало контратак, но как всегда не обошлось без большой ошибки.

В целом Лейпциг в последние недели хватало на тайм от силы. Без мотивации их и вовсе хватило только на 15-минутную вспышку активности после перерыва. Но и за такой короткий срок голодный Шешко нашёл свой момент, а опытные Кампль и Форсберг мастерски разобрались в последней голевой комбинации, показав пример молодым партнёрам. 2:1. Лейпциг заработал лишние 1,5 млн в сравнении с ничейным результатом.

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Лукеба (Шлагер, 80), Симакан (Клостерманн, 59), Ленц – Кампль, Зайвальд – Карвалью, Форсберг (Симонс, 74) – Поульсен (Опенда, 74), Шешко (Вернер, 74)

Янг Бойз: фон Балльмос – Джанко, Лустенбергер, Аменда, Гарсия – Угринич (Малес, 70), Лаупер (Лакомы, 70), Ньяссе, Колли (Рудани, 82) – Элиа (Жоэл Монтейру, 62), Нсаме (Ганвула, 62)

Предупреждения: Поульсен 70, Ленц 77 – Гарсия 33, Колли 81, Жоэл Монтейру 85