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Начали из рук вон плохо. Шахтер пропустил быстрый гол от Порту. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Нам снова забил Галену

Начали из рук вон плохо. Шахтер пропустил быстрый гол от Порту. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – после пары ошибок обороны гостей, Галену все-таки забил на 10-й минуте, замкнув прострел.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.12.2023 в 23:04
неужели кто то верил в победу ШД в ЛЧ потом ЛЕ -ЛК родной УПЛ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.12.2023 в 23:04
неужели кто то верил в победу ШД в ЛЧ потом ЛЕ -ЛК родной УПЛ
Ответить
0
0

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