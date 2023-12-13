Лига Чемпионов
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Начали из рук вон плохо. Шахтер пропустил быстрый гол от Порту. ВИДЕО
Нам снова забил Галену
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – после пары ошибок обороны гостей, Галену все-таки забил на 10-й минуте, замкнув прострел.
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alex.belogubko (одесса)
13.12.2023 в 23:04
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