Начали из рук вон плохо. Шахтер пропустил быстрый гол от Порту. ВИДЕО

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – после пары ошибок обороны гостей, Галену все-таки забил на 10-й минуте, замкнув прострел.