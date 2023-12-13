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Злой гений Шахтера. Галену оформил дубль в ворота горняков
Порту снова вышел вперед
UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва
"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – Галену забил уже на 10-й минуте. Впрочем, "горняки" отыгрались еще в первом тайме – Зубков после заброса Степаненко вырезал с фланга, и этот пас замкнул Сикан.
Однако португальцы ушли на перерыв ведя в счете – Галену снова забил, дав на силу низом и в ближний угол, 2:1 к концу первого тайма.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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