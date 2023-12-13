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Бондаренко: С приходом Пушича прям все-все кардинально изменилось

Лига Чемпионов

Хавбек сравнил методы работы прошлого и нынешнего тренеров команды

Бондаренко: С приходом Пушича прям все-все кардинально изменилось

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко перед матчем Лиги чемпионов с "Порту" в эфире MEGOGO сравнил работу с двумя тренерами – Марино Пушичем и Патриком ван Леувеном.

"Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Прям все-все кардинально изменилось. Нельзя даже сравнивать этот "Шахтер" и этот. Думаю, команда меняется в лучшую сторону, но впереди все равно много работы.

Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы отошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты", – сказал Бондаренко.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка "Порту" - "Шахтер".

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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