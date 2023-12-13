Бондаренко: С приходом Пушича прям все-все кардинально изменилось

Полузащитник " Шахтера " Артем Бондаренко перед матчем Лиги чемпионов с "Порту" в эфире MEGOGO сравнил работу с двумя тренерами – Марино Пушичем и Патриком ван Леувеном.

"Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Прям все-все кардинально изменилось. Нельзя даже сравнивать этот "Шахтер" и этот. Думаю, команда меняется в лучшую сторону, но впереди все равно много работы.

Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы отошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты", – сказал Бондаренко.