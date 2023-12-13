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Бондаренко: С приходом Пушича прям все-все кардинально изменилось
Хавбек сравнил методы работы прошлого и нынешнего тренеров команды
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Полузащитник "
"Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Прям все-все кардинально изменилось. Нельзя даже сравнивать этот "Шахтер" и этот. Думаю, команда меняется в лучшую сторону, но впереди все равно много работы.
Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы отошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты", – сказал Бондаренко.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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