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Уходя, тушите свет. Шахтер пропустил третий гол от Порту

Лига Чемпионов
Уходя, тушите свет. Шахтер пропустил третий гол от Порту

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо. До перерыва "горняки" дважды пропустили от Галену, хотя один гол и сумели забить благодаря связке Зубков – Сикан.

После перерыва "горнякам" нужно было забивать, но… Сами пропустили третий. Галену отдал голевой пас, а Тереми на 61-й минуте вколотил на силу в ближнюю девятку.

3:1, "Шахтеру" нужно забивать трижды.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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