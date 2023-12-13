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Уходя, тушите свет. Шахтер пропустил третий гол от Порту
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо. До перерыва "горняки" дважды пропустили от Галену, хотя один гол и сумели забить благодаря связке Зубков – Сикан.
После перерыва "горнякам" нужно было забивать, но… Сами пропустили третий. Галену отдал голевой пас, а Тереми на 61-й минуте вколотил на силу в ближнюю девятку.
3:1, "Шахтеру" нужно забивать трижды.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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