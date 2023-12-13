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Фестиваль голов. Порту забивает дважды - в свои и чужие ворота

Лига Чемпионов

Счет в матче 4:2

Фестиваль голов. Порту забивает дважды - в свои и чужие ворота

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо. До перерыва "горняки" дважды пропустили от Галену, хотя один гол и сумели забить благодаря связке Зубков – Сикан.

После перерыва "горнякам" нужно было забивать, но… Сами пропустили третий.

Правда вскоре португальцы привезли гол и себе – Еустакио после прохода и удара (прострела) Сикана отметился автоголом, подогрев интригу. 3:2, и время у "Шахтера" еще было.

Вот только Пепе через пару минут снова закрыл интригу, затолкав гол после углового. 4:2.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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