Фестиваль голов. Порту забивает дважды - в свои и чужие ворота

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо. До перерыва "горняки" дважды пропустили от Галену, хотя один гол и сумели забить благодаря связке Зубков – Сикан.

После перерыва "горнякам" нужно было забивать, но… Сами пропустили третий.

Правда вскоре португальцы привезли гол и себе – Еустакио после прохода и удара (прострела) Сикана отметился автоголом, подогрев интригу. 3:2, и время у "Шахтера" еще было.

Вот только Пепе через пару минут снова закрыл интригу, затолкав гол после углового. 4:2.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.