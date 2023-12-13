Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер пропустил пятый гол от Порту
Счет 5:2
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако игра для горняков не сложилась. К перерыву счет был 2:1 в пользу португальцев, а после перерыва "Порту" продолжал забивать - четыре гола от португальцев, причем один – в свои ворота.
Пятый гол в ворота "Шахтера" забил Консейсао, которому мяч просто подарил Бондарь. 5:2.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2023 в 23:57
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Порту - Шахтер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.12.2023
- Алиев получил удостоверение участника боевых действий
- Все или ничего. Манчестер Юнайтед – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.12.23
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1