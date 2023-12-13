Шахтер пропустил пятый гол от Порту

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако игра для горняков не сложилась. К перерыву счет был 2:1 в пользу португальцев, а после перерыва "Порту" продолжал забивать - четыре гола от португальцев, причем один – в свои ворота.

Пятый гол в ворота "Шахтера" забил Консейсао, которому мяч просто подарил Бондарь. 5:2.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.