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Шахтер пропустил пятый гол от Порту

Лига Чемпионов
Обновлено

Счет 5:2

Шахтер пропустил пятый гол от Порту

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако игра для горняков не сложилась. К перерыву счет был 2:1 в пользу португальцев, а после перерыва "Порту" продолжал забивать - четыре гола от португальцев, причем один – в свои ворота.

Пятый гол в ворота "Шахтера" забил Консейсао, которому мяч просто подарил Бондарь. 5:2.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2023 в 23:57
бондаренко - нах, пихалёнок - на базу!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2023 в 23:57
бондаренко - нах, пихалёнок - на базу!
Ответить
0
0

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