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Шахтер проиграл Порту и весной сыграет в Лиге Европы. Итоговая таблица
Евровесна есть, но в Лиге Европы
Михайло Лозовий, UA-Football
"Шахтер" провел свой последний матч в
В выездном матче 6-го тура с "Порту" "горнякам" для продолжения борьбы в турнире нужна была только победа, но для украинской команды сразу все пошло не по плану.
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"Шахтер" пропустил уже на 10-й минуте и к перерыву счет в матче был 2:1.
После перерыва голевая феерия в матче продолжалась. "Порту" забил еще четыре гола, причем один – в свои ворота. Еще один добавил Келси.
Как итог, победа "Порту" 5:3, который выходит в плей-офф Лиги чемпионов.
"Шахтер" остался на 3-м месте в группе и весной сыграет в Лиге Европе.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|6
|4
|0
|2
|12-6
|+6
|12
|2
|"Порту"
|6
|4
|0
|2
|15-8
|+7
|12
|3
|"Шахтер"
|6
|3
|0
|3
|10-12
|-2
|9
|4
|"Антверпен"
|6
|1
|0
|5
|6-17
|-11
|3
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