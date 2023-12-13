Шахтер проиграл Порту и весной сыграет в Лиге Европы. Итоговая таблица

"Шахтер" провел свой последний матч в Лиге чемпионов этого сезона.

В выездном матче 6-го тура с "Порту" "горнякам" для продолжения борьбы в турнире нужна была только победа, но для украинской команды сразу все пошло не по плану.

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"Шахтер" пропустил уже на 10-й минуте и к перерыву счет в матче был 2:1.

После перерыва голевая феерия в матче продолжалась. "Порту" забил еще четыре гола, причем один – в свои ворота. Еще один добавил Келси.

Как итог, победа "Порту" 5:3, который выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

"Шахтер" остался на 3-м месте в группе и весной сыграет в Лиге Европе.