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Шахтер проиграл Порту и весной сыграет в Лиге Европы. Итоговая таблица

Лига Чемпионов
Обновлено

Евровесна есть, но в Лиге Европы

Шахтер проиграл Порту и весной сыграет в Лиге Европы. Итоговая таблица

Михайло Лозовий, UA-Football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел свой последний матч в Лиге чемпионов этого сезона.

В выездном матче 6-го тура с "Порту" "горнякам" для продолжения борьбы в турнире нужна была только победа, но для украинской команды сразу все пошло не по плану.

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"Шахтер" пропустил уже на 10-й минуте и к перерыву счет в матче был 2:1.

После перерыва голевая феерия в матче продолжалась. "Порту" забил еще четыре гола, причем один – в свои ворота. Еще один добавил Келси.

Как итог, победа "Порту" 5:3, который выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

"Шахтер" остался на 3-м месте в группе и весной сыграет в Лиге Европе.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Барселона" 6 4 0 2 12-6 +6 12
2 "Порту" 6 4 0 2 15-8 +7 12
3 "Шахтер" 6 3 0 3 10-12 -2 9
4 "Антверпен" 6 1 0 5 6-17 -11 3
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 00:01
защита ШД и Сундук сделали игру
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 00:01
защита ШД и Сундук сделали игру
Ответить
0
0

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