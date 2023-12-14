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Сарри: Атлетико воспользовался ошибками Лацио, мы - не смогли
Главный тренер Лацио высказался о поражении своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался о поражении своей команды от мадридского "Атлетико" в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов (0:2).
"Чего я ожидал от своей команды? Во всех матчах вы бываете недовольны некоторыми игроками, это нормально. Не ожидал, что мы создадим четыре голевых момента на этом стадионе. "Атлетико" забил из-за нашей ошибки, а мы не смогли воспользоваться их ошибками", - приводит слова Сарри Marca.
Мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 обыграл на своем поле римский "Лацио" в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Победу "матрасникам" принесли голы Антуана Гризманна на шестой минуте встречи и Самуэла Лино на 51-й минуте. "Атлетико" набрал 14 очков и финишировал на первой строчке группы E, "Лацио" с 10 очками занял второе место.
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