Энрике о недовольстве Мбаппе игрой ПСЖ в конце матча: Глупо рисковать, когда есть шанс вылететь из ЛЧ

Луис Энрике прокомментировал недовольство Килиана Мбаппе. Форвард "ПСЖ" ранее был недоволен тем, что команда не атаковала в конце матча Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:1) и не попыталась вырвать победу.

"Это нормально, что игроки расстроены. У нас было пять моментов, пять очень явных моментов! Было бы немного глупо продолжать рисковать на 85-й минуте, когда есть вероятность пропустить гол и вылететь из турнира.

Когда игрок расстроен, потому что хочет забить больше голов, я говорю: "Да, мы постараемся победить, но без чрезмерного риска".

Когда эмоции после матча утихают, самое время подчеркнуть, что наш выход в плей-офф - замечательное событие. У нас была самая сложная группа. Многие хотели бы видеть нас мертвыми, но мы очень даже живые", - сказал тренер "ПСЖ".