Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить
Вратарь "Шахтера" подвел итоги матча с "Порту" (3:5)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык подвел итоги матча с "Порту" (3:5) и выступлений в нынешней Лиге чемпионов.
- Дмитрий, "Шахтер" проиграл, но было видно, что все выкладывались на максимум до последней минуты. Каков твой вывод после матча?
- Мы проиграли в такой игре, в которой хотели победить, но это футбол - есть удачные матчи, есть плохие. К сожалению, в этом мы сделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано, но все ребята бились до последнего. И в Порту забить три мяча... Кто бы сказал, что в Порту забиваешь три гола и проигрываешь матч? Тем не менее так случилось. Команда немного расстроена, но мы отдали все силы, что имели.
- Что сказал главный тренер Марино Пушич после матча в раздевалке? Знаем, что он поддержал вас.
- Да, поддержал. Сказал, что хотелось бы, конечно, продолжить путь в Лиге чемпионов, но это позади. Мы вышли в Лигу Европы, поэтому настраиваемся на этот турнир.
- Несмотря на счет, во многих моментах ты спасал команду. Что-то говорили тебе партнеры?
- Да что говорить... Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить в раздевалке. Тем более когда проигрываешь с таким счетом. Я считаю, что в этих голах надо разбираться, анализировать и двигаться вперед. Не следует зацикливаться на этом.
- Насколько сложно было играть при заполненных португальскими болельщиками трибунах? Чувствовали давление?
- Где бы мы ни играли в Лиге чемпионов, всегда были заполненные трибуны, которые поддерживают свою команду. Мы привыкли играть на выезде, при чужих болельщиках. Конечно, было очень громко, трудно подсказывать, но это нормальная ситуация.
- Последний вопрос относительно матча. Что чувствуешь после этого поединка, ведь команда была в шаге от плей-офф Лиги чемпионов?
- Эта игра сделает нас только сильнее. Будем в дальнейшем выкладываться, чтобы улучшить результат, на котором мы сейчас остановились.
- Эта Лига чемпионов стала дебютной для тебя. Какую ставишь себе оценку за групповой этап?
- Считаю, неплохая у меня дебютная кампания получилась. Конечно, мог лучше, но случилось так, как случилось.
- Что больше всего запомнилось в этой Лиге чемпионов, какие поединки, победа или что-то еще?
- Конечно, все матчи запомнились. Особенно с "Барселоной", когда мы победили и сыграли на ноль. Это было очень приятно, такое запоминается, - сказал Ризнык.
Популярное сейчас
- Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры
- Жертва предубеждений. Почему Майкл Оуэн не провалился в мадридском Реале
- ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Комментарии 3