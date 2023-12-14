Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык подвел итоги матча с "Порту" (3:5) и выступлений в нынешней Лиге чемпионов.

- Дмитрий, "Шахтер" проиграл, но было видно, что все выкладывались на максимум до последней минуты. Каков твой вывод после матча?

- Мы проиграли в такой игре, в которой хотели победить, но это футбол - есть удачные матчи, есть плохие. К сожалению, в этом мы сделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано, но все ребята бились до последнего. И в Порту забить три мяча... Кто бы сказал, что в Порту забиваешь три гола и проигрываешь матч? Тем не менее так случилось. Команда немного расстроена, но мы отдали все силы, что имели.

- Что сказал главный тренер Марино Пушич после матча в раздевалке? Знаем, что он поддержал вас.

- Да, поддержал. Сказал, что хотелось бы, конечно, продолжить путь в Лиге чемпионов, но это позади. Мы вышли в Лигу Европы, поэтому настраиваемся на этот турнир.

- Несмотря на счет, во многих моментах ты спасал команду. Что-то говорили тебе партнеры?

- Да что говорить... Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить в раздевалке. Тем более когда проигрываешь с таким счетом. Я считаю, что в этих голах надо разбираться, анализировать и двигаться вперед. Не следует зацикливаться на этом.

- Насколько сложно было играть при заполненных португальскими болельщиками трибунах? Чувствовали давление?

- Где бы мы ни играли в Лиге чемпионов, всегда были заполненные трибуны, которые поддерживают свою команду. Мы привыкли играть на выезде, при чужих болельщиках. Конечно, было очень громко, трудно подсказывать, но это нормальная ситуация.

- Последний вопрос относительно матча. Что чувствуешь после этого поединка, ведь команда была в шаге от плей-офф Лиги чемпионов?

- Эта игра сделает нас только сильнее. Будем в дальнейшем выкладываться, чтобы улучшить результат, на котором мы сейчас остановились.

- Эта Лига чемпионов стала дебютной для тебя. Какую ставишь себе оценку за групповой этап?

- Считаю, неплохая у меня дебютная кампания получилась. Конечно, мог лучше, но случилось так, как случилось.

- Что больше всего запомнилось в этой Лиге чемпионов, какие поединки, победа или что-то еще?

- Конечно, все матчи запомнились. Особенно с "Барселоной", когда мы победили и сыграли на ноль. Это было очень приятно, такое запоминается, - сказал Ризнык.