Сергей Чуйченко: Шахтеру с Порто нужно было играть тактически по-другому

Впечатлениями об игре донецкого "Шахтера" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с португальским Порту (3:5) с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в недалеком прошлом украинский голеадор Сергей Чуйченко.

– В этом поединке "Шахтеру" во что бы то ни стало нужна была победа, ведь именно она позволяла бы нашей команде продолжить выступления в Лиге чемпионов, – начинает свой комментарий специалист. – Понятно, что, учитывая это, донетчане пытались идти вперед, при этом раскрывались. Португальцы же знали, что именно так оно и будет, ведь вполне естественно, что команда, которую устраивает только победа, будет стремиться атаковать и в определенной степени обнажать свои тылы. Хозяева поля за счет скоростных атакующих игроков воспользовались этим и взламывали оборону "Шахтера". Вот и получилась результативная игра. К сожалению, наша команда много пропустила. Хотя следует отдать должное горнякам, которые очень хотели выиграть. Но класс игроков "Порто" достаточно высок, особенно если учесть, что в его составе выделяются острыми действиями бразильские легионеры Пепе, Галено и Эванилсон. Атакующее звено португальской команды хорошее – и не зря в чемпионате Португалии она делит первое-второе места с лиссабонским "Спортингом" и довольно много забивает. Но как бы то ни было, следует также учитывать, что "Порто" играл дома, где его футболистов подбадривала поддержка трибун, а это изрядно заводило. Мотивацией для португальцев было и такое же, как у "Шахтера", желание продолжить выступления весной в Лиге чемпионов. С такими командами, как "Порто", нужно играть на контратаках, и насыщая оборону, искать благоприятные моменты. "Шахтеру" же во вчерашней игре необходимо было тактически играть по-другому, тогда и легче было бы взламывать португальскую оборону.

- Впрочем, как бы то ни было, а следует отметить, что забить три мяча на "Драгау" в таком турнире, как Лига чемпионов, удается далеко не каждому сопернику...

- Конечно. Главное, что у "Шахтера" был хороший настрой, и понятно, что донетчане стремились забивать и до последнего искали свой шанс. Однако было тяжело, ведь немало пропустили. И это – минус. А то, что трижды забили – безусловно, большой плюс.

- Теперь горняков ждут выступления в Лиге Европы. Что ждете от них в этом турнире?

- Конечно же, все мы болеем за Украину, независимо от того, какая именно команда представляет наше государство на евроарене – "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" или "Заря". Каждое продвижение в турнирной сетке, как и каждое очко, добавляют нашему футболу баллы в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому для любого украинского болельщика очень важно получать положительные эмоции от успешных выступлений того или иного представителя Украины на еврокубковом пути. "Шахтер" - молодец, что хоть он, как единственный украинский клуб, будет играть в континентальном соревновании и будет бороться за почетный трофей Лиги Европы. Хочется пожелать донетчанам выступить в этом престижном турнире успешно. Понятно, что в идеале – выиграть его, или хотя бы пройти как можно дальше. Хотя соперники на очередном этапе будут достаточно серьезными, поэтому борьба ожидается нешуточная.