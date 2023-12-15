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Два футболиста Арсенала и Порту вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored
Беллингем, Канселу, Пепе, Гризманн и Сака - в сборной группового этапа ЛЧ
uefa.com
Два футболиста Арсенала и Порту вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored
В команду от WhoScored были включены игроки с лучшими оценками на соответствующих позициях.
В сборную попали:
- - вратарь: Ник Поуп ("Ньюкасл", рейтинг - 7,25);
- - защитники: Жоау Канселу ("Барселона", 7,8), Матс Хуммельс ("Боруссия", 7,29), Пепе ("Порту", 7,2), Раум ("РБ Лейпциг", 7,6);
- - полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 7,8), Джуд Беллингем ("Реал", 8,3), Микель Мерино ("Сосьедад", 7,75), Галено ("Порту", 7,88);
- - нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико", 7,85), Габриэл Жезус ("Арсенал", 7,8).
???????? Champions League Team of the Group Stage #UCL pic.twitter.com/Xb5zG6bI4X— WhoScored.com (@WhoScored) December 14, 2023
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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