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Два футболиста Арсенала и Порту вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored

Лига Чемпионов

Беллингем, Канселу, Пепе, Гризманн и Сака - в сборной группового этапа ЛЧ

Два футболиста Арсенала и Порту вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored

uefa.com

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Два футболиста Арсенала и Порту вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored

В команду от WhoScored были включены игроки с лучшими оценками на соответствующих позициях.

В сборную попали:

  • - вратарь: Ник Поуп ("Ньюкасл", рейтинг - 7,25);
  • - защитники: Жоау Канселу ("Барселона", 7,8), Матс Хуммельс ("Боруссия", 7,29), Пепе ("Порту", 7,2), Раум ("РБ Лейпциг", 7,6);
  • - полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 7,8), Джуд Беллингем ("Реал", 8,3), Микель Мерино ("Сосьедад", 7,75), Галено ("Порту", 7,88);
  • - нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико", 7,85), Габриэл Жезус ("Арсенал", 7,8).
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Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Порту (Португалия)
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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