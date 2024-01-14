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Финдиректор Гамбурга – о аренде стадиона Шахтером: Мы чувствовали, что должны сделать это для украинцев

Лига Чемпионов

Обе стороны от этого только выиграли

Финдиректор Гамбурга – о аренде стадиона Шахтером: Мы чувствовали, что должны сделать это для украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финансовый директор “Гамбурга” Эрик Гувер рассказал, как немецкий клуб согласился с “Шахтаром” в отношении аренды “Фолькспаркштадиона” за то, что они проводят шахтеры европейских матчей Кубка.

“Мы начали переговоры с “Шахтером” в мае прошлого года, потому что мы должны были сделать это для украинского населения Гамбурга. Мы уже провели благотворительный матч “Мы все – Украина” на стадионе “Фолькспаркштадион”. Сегодня около 1 миллиона человек, связанных с Украиной, живут в городе и ее окрестностях.

Кроме того, существует связь между Виталием Кличко и Гамбургом. В общем, мы чувствовали, что у нас есть обязательства. В результате они решили, что было бы правильно взять на себя большие обязательства перед нашими коллегами из Донецка.

Мы пришли к соглашению, потому что жители Гамбурга очень положительно отреагировали на матч. Это было также хорошее финансовое соглашение для Гамбурга, но это не было нашей главной целью.

Гамбург не участвовал в разделении цен на матч “Шахтера”, но очевидно, что они были установлены исключительно на основе спроса. Несмотря на то, что билеты в категории А стоят 172 евро каждый, они были распроданы”, - сказал Гувер.

Средняя посещаемость домашних матчей “Шахтера” в Группе Лиги чемпионов составила 47 695. Арена “Фолькспаркштадион” помещает 52 245 зрителей для международных матчей.

“Шахтер” проведет следующую встречу в Гамбурге 15 февраля против “Марселя” в рамках плей-офф Лиги Европы. “Горняки” уже продают билеты на этот матч: цены начинаются с 25 евро.

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Источник:
Офіційний сайт Гамбурга
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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terber (ternopil)
14.01.2024 в 14:56
везе тим крисам що зїб.ли з країни
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Комментарии 1
terber (ternopil)
14.01.2024 в 14:56
везе тим крисам що зїб.ли з країни
Ответить
0
0

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