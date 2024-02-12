Наставник Лейпцига - перед игрой в 1/8 ЛЧ: Мы точно не боимся Реал, ждём этой встречи с нетерпением

Главный тренер "Лейпциг" Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы совсем не боимся, с нетерпением ждем встречи. Это то, чего мы хотим. Это то, над чем мы упорно работали в прошлом сезоне и за что боролись на групповом этапе. Разговоры о том, что мы – аутсайдеры, – они вообще не достойны рассмотрения. В футболе происходили невероятные вещи", - цитирует слова Розе France24 во время предматчевой пресс-конференции.