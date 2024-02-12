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РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Будет ли бой в Германии?

РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: РБ Лейпциг

Новина українською

Лига Чемпионов возвращается! В 1/8 финала встретятся "РБ Лейпциг" и "Реал". В Германии, на "Ред Булл Арене", состоится первый матч.

Немцы сейчас занимают 5-е место в Бундеслиге, а "Реал", после разгрома "Жироны", уселся на первую строчку Ла Лиги. Конечно, фаворит очевиден. Но "красные быки" могут дать бой, воспользовавшись отсутствием у соперников Куртуа, Милитао, Алабы, Рюдигера и Беллингема.

Игра начнется в 22:00, во вторник, 13-го февраля. Видеотрансляция матча будет доступна канале Мегого Футбол 1.

Кроме этого, вы можете следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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