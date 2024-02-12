Анчелотти: Лига чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха

Накануне матча Лиги чемпионов главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции.

"Мы очень мотивированы и заряжены. Нам очень нравится Лига Чемпионов. Нас ждет сильный соперник, поэтому нам нужно играть идеально".

"Для болельщиков Лига Чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха", - добавил Карло

Напомним, что матч ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Реал Мадрид" состоится 13 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.