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Анчелотти: Лига чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха

Лига Чемпионов

Анчелотти выступил на предматчевой пресс-конференции

Анчелотти: Лига чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха

rea lmadrid

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Накануне матча Лиги чемпионов главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции.

"Мы очень мотивированы и заряжены. Нам очень нравится Лига Чемпионов. Нас ждет сильный соперник, поэтому нам нужно играть идеально".

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"Для болельщиков Лига Чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха", - добавил Карло

Напомним, что матч ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Реал Мадрид" состоится 13 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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