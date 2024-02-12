Лига Чемпионов
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Анчелотти: Лига чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха
Анчелотти выступил на предматчевой пресс-конференции
rea lmadrid
Накануне матча Лиги чемпионов главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции.
"Мы очень мотивированы и заряжены. Нам очень нравится Лига Чемпионов. Нас ждет сильный соперник, поэтому нам нужно играть идеально".
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"Для болельщиков Лига Чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха", - добавил Карло
Напомним, что матч ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Реал Мадрид" состоится 13 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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