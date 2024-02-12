Гол Малиновского, Арсенал уничтожил Вест Хэм, Барселона потеряла очки. Главные новости за 11 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 11 февраля

Руслан Малиновский отметился мячом в матче с бывшей командой "Аталантой". Как всегда, это был дальний и сильный удар. Для украинца это был третий мяч в Серии А. Однако гола Малиновского было недостаточно – "Дженоа" проиграла "Аталанте" со счетом 4:1. В другом матче воскресенья "Милан" победил "Наполи" .

Предпоследняя команда чемпионата взяла одно очко в выездной игре с чемпионом. "Гранада" и "Барселона" забили шесть голов, и сыграли вничью – 3:3. Дублем отметился 16-летний вингер "Барсы" Ямин Ямаль. "Барселона" отстает на пять очков от второй "Жироны", и на десять – от лидера чемпионата мадридского "Реала". Также не сумел воспользоваться поражением "Жироны" и мадридский "Атлетико", который в свою очередь проиграл "Севилье" .

"Арсенал" остается в чемпионской гонке. "Канониры" в воскресенье забили шесть безответных голов в дерби с "Вест Хэмом", четыре из них – за 15 минут в первом тайме. Сака сделал дубль, по голу сделали Салиба, Габриэл, Троссард и Райс. Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы. Также в воскресенье "Манчестер Юнайтед" вырвал победу над "Астон Виллой" . Победный мяч на 86-й минуте забил Скотт Мактомини.

В финале Кот-д'Ивуар переиграл Нигерию. "Суперорлы" были впереди после гола Трост-Эконга с углового, но Кессье и Аллер во втором тайме ответили своими мячами и принесли "Слонам" победу. Кот-д'Ивуар выигрывает Кубок африканских наций в третий раз в своей истории.

"Бенфика" избежала поражения в игре с "Виторией Гимарайнш" благодаря голу Кабрала на 90-й минуте. Первый гол в ворота Трубина был забит после пенальти, второй – в контратаке. Трубин выполнил четыре сейва, три из них – в пределах штрафной. Украинский кипер впервые пропустил два гола в чемпионате Португалии.

Лучший бомбардир чемпионата Испании Джуд Беллингем получил травму в игре с "Жироной". Как сообщает мадридский "Реал" у 20-летнего англичанина диагностировано растяжение связок левой лодыжки сильной степени тяжести. Отмечается, что Беллингем может пропустить около трех недель.