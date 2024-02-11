АПЛ. Вест Хэм – Арсенал 0:6. Безжалостное уничтожение молотобойцев

В этом сезоне есть немало разговоров о том, насколько же много проблем у "Арсенала" с тем, чтобы проходить низкие блоки и что-то создавать в матчах против подобных команд. Дэвид Мойес как раз такой низкий блок сегодня и организовал для "канониров" и создал им проблем только на первые 30 минут. Все, что было дальше — стало настоящим кошмаром для хозяев поля.

Как и ожидалось, Александр Зинченко пропустил этот матч из-за травмы, поэтому украинца не было даже на скамейке запасных. В нападении "Арсенала" сегодня вышел Леандро Троссар, а Кай Гаверц вернулся к игре в центре поля в трио вместе с Эдегором и Райсом. Что же в итоге предложил такой состав гостей против низкого блока?

Если описывать все, что происходило в первые полчаса, то можно было бы неплохо так раскритиковать команду Артеты за медлительность в действиях, за медленные перемещения и довольно забавные попытки пройти массированную оборону соперника за счет подач с обоих флангов. Это действительно то оружие, которым они хотели перевесить "молотобойцев". Команда Мойеса не очень активно бежала вперед, они действительно рассчитывали на то, чтобы остановить соперника и даже не задумывались о каких-то контратаках.

Впрочем один стандарт кардинально изменил рисунок игры. Это подача с углового от Деклана Райса, на которую откликнулся Уильям Салиба, точно пробив по воротам Ареола. Казалось, что теперь нас ждет интересный футбол, наконец мы увидим "Вест Хэм", который атакует и пытается отыграться, но нет. Такое впечатление, что этот гол морально прибил хозяев поля. Далее они настолько откровенно поплыли, что без слез на это было трудно смотреть.

Второй гол пришел после того, как они провалили офсайдную ловушку и Букайо Сака, выйдя на свидание с голкипером, заработал пенальти, который сам уверенно и реализовал. Далее еще одна подача со штрафного и "Вест Хэм" просто теряет всех своих игроков в штрафной площадке, а Габриэл оформляет уже третий гол. А через несколько минут "канониры" в конце концов забили с игры: классный проход и пас от Эдегора и точный удар Троссара в дальний угол Ареола. 0:4. Болельщики на стадионе начали массово покидать свои места, на такую трощу собственных любимцев они смотреть не хотели.

Вот только игроки "молотобойцев" не могли поступить так же, им нужно было сыграть еще второй тайм, а Дэвиду Мойесу как-то подбирать слова для своих футболистов в перерыве. В любом случае, вторая половина матча выглядела как ненужная формальность и если бы это было разрешено, то обе команды просто согласились бы на такой итог и даже не выходили бы на вторую 45-минутку.

На самом деле так и получилось. Второй тайм был абсолютно необязательным. "Вест Хэму" нечего было предложить, разве что достаточное количество свободного пространства для своего соперника. Мартин Эдегор получил кучу времени, чтобы оценить ситуацию, отдал на Сака, против которого было сразу два защитника, но он легко убрал их одним движением и пробил в ближний угол ворот Альфонса Ареола. 0:5.

А потом и Деклан Райс положил невероятной красоты мяч ударом из-за пределов штрафной площадки. Прямо в ворота бывшей команды, прямо на стадионе бывшей команды. Не стал праздновать этот гол Деклан из уважения к "Вест Хэму". Но то, что происходило и на поле - это безжалостное избиение, наблюдать за которым нейтральному болельщику было скорее больно, а не весело.

Отомстили ли "канониры" за поражение против "Вест Хэма" со счетом 0:2 месячной давности? Полностью. Они просто уничтожили своего соперника и продолжают борьбу за титул. Ну а команде Мойеса можем посоветовать пройти сеанс психологической терапии, иначе после таких матчей выползти невозможно.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Вест Хэм" — "Арсенал" 0:6

Голы: Салиба (32), Сака (41, с пенальти, 63), Габриэл (44), Троссар (45+2), Райс (66)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Зума (Мавропанос, 46), Агерд, Эмерсон (Крессуэлл, 76) — Альварес (Филлипс, 46), Соучек — Джонсон, Уорд-Прауз, Кудус — Боуэн

"Арсенал": Рая — Уайт (Седрик, 77), Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Райс (Эльнени, 67), Гаверц — Сака (Нелсон, 67), Троссар (Нкетиа, 67) — Мартинелли (Нванери, 77)

Предупреждения: Альварес (9), Ареола (38), Кудус (76), Филлипс (90+1)