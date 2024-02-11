Серия А. Дженоа - Аталанта 1:4. Гола Малиновского не хватило против не менее красивых

Серия А. 24-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Аталанта" 1:4

Голы: Малиновский 51 - Де Кетеларе 32, Коопмейнерс 55, Дзаппакоста 90+10, Турe 90+13

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Витинья 90+2), Бани, Васкес, Сабелли (Мессиас 83), Бадель (Мартин 63), Строотман (Экубан 63), Малиновский, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Толой 88), Колашинац, Холм (Дзаппакоста 57), Де Роон, Коопмейнерс, Руджери (Хатебур 90+5), Де Кетеларе (Туре 57), Скамакка (Миранчук 57), Пашалич

Предупреждения: Строотман 24, Бани 54, Мартин 90+3 - Де Кетеларе 24, Колашинац 32, Де Роон 90+2, Миранчук 90+8

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Современные "Дженоа" и "Аталанту" объединяет персона Джан Пьеро Гасперини. Первую он тренировал семь лет, вторую тренирует восьмой. В обеих добивался достижений, в обеих обожаем болельщиками. Объединяет и Руслан Малиновский. Он также добивался достижений в "Аталанте", правда, ушел оттуда не очень приятно. Объединяет и Давиде Дзаппакоста, долго игравший за обеих.

Малиновский и Дзаппакоста сегодня свои голы не праздновали из уважения к предыдущим командам. Руслан разве что поприветствовал своих болельщиков.

Разумеется, этот матч таил в себе гораздо большее, чем историю. "Дженоа" подошла к нему с восемью турами лиги без поражений подряд, с семью домашними без поражений подряд. С желанием вскоре ворваться в Топ-10. А "Аталанта" - с желанием одержать четвертую победу в лиге подряд и удержаться в Топ-4 третий тур подряд. Даже увеличить гандикап над пятым местом.

Гасперини высказывался о сопернике перед матчем очень уважительно. Говорил о его энтузиазме, постоянстве, бешеной поддержке трибун очень тяжелого стадиона. Называл матч большим тестом своей команды на взрослость. Что ж, она этот тест с честью выдержала. Разгромила там, где "Интер", "Ювентус", "Наполи" в этом сезоне сыграли вничью, а "Рома" проиграла.

Разгромный счет матча совершенно несправедлив. "Дженоа" играла на равных, переиграла "Аталанту" по ударам по воротам и владению мячом. Даже можно сказать, что играла в целом получше грозного соперника. В целом же мы видели мощную битву качественных соперников с 15-ю ударами в створ ворот из 29-ти по воротам в целом.

В первую 21 минуту, правда, качества не было. Был нанесен лишь один удар по воротам. С розыгрыша штрафного. Его заблокировал Малиновский. Команды прессинговали друг друга, но и боялись друг друга. И вдруг гостям удалась быстрая атака. Пашалич отдал вразрез, а Де Кетеларе перед входом в штрафную блестяще пробил в "девятку". Четыре гола и два ассиста Шарля в четырех последних турах.

Хозяева попытались вернуться, медленно, но перетолкали игру ближе к воротам соперника. Хотя создать много не вышло. Лишь удар Ретеги издали Карнезекки отбил в прыжке, отбил также удар головой Васкеса. А Де Кетеларе в контратаках проходил соперников как стоячих. Однажды финтами уложил на газон двоих, в том числе и Малиновского.

"Дженоа" пропускала первой и от "Интера" и "Ювентуса", но сравнивала счет. Сравняла и теперь. Удар Ретеги был вновь отбит в прыжке, Френдруп закрутил во внешнюю сторону сетки. А Малиновский обыгрался с Баделем и пробил метров с 18-ти. В ближний угол, но очень мощно и неожиданно. Правда, "Аталанта" быстро восстановила перевес. Коопмейнерс идеально закрутил штрафной удар над "стенкой".

Генуэзцы вновь начали проталкивать игру к воротам соперника. На этот раз получалось хуже. Застревали в центре поля, слишком увлекались длинными мячами. Пропускали контратаки. Пашалич пробил во вратаря в отличной позиции. Мартинес также блестяще спас от ударов головой Руджери и Пашалича в одной атаке. Скальвини добил, но Пашалич коснулся этого мяча в офсайде.

На 88-ой минуте "Дженоа" упустила идеальный шанс сравнять счет. Экубан отдал пяткой, Гудмундссон пробивал в упор, но попал в Карнезекки. За это пришло наказание в виде двух контратак с численным преимуществом игроков "Аталанты". Дзаппакоста добил после удара Миранчука и сейва, Туре замкнул головой навес Миранчука.

"Аталанта" побеждает в гостях впервые после четырех гостевых туров лиги без побед. Такой победой на таком выезде против такого упрямого соперника она и вправду демонстрирует взрослость и заслуженность своего четвертого места. А "Дженоа" не должна отчаиваться. Она и сегодня показала себя сильной командой.

Малиновский стал лучшим на поле по ударам по воротам - пять. Все - издали. Кроме гола, также попал слета в створ, но в центр и не сильно. Остальные вышли плохими. Стал вторым на поле по передачам (65) и первым по касаниям мяча (80). Работал очень тяжело. Но не хватало эффективности. Один успешный дриблинг из четырех, три выигранных единоборства из 14-ти. 81 процент владения мячом.