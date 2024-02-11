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АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2. Третье подряд домашнее поражение Эмери

Англия
Обновлено

"Бирмингемцы" окончательно поплыли

АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2. Третье подряд домашнее поражение Эмери

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Дуглас Луиз 67 – Хойлунд 17, Мактоминей 86

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Карлос, Лангле, Морено (Динь 87) – Камара (Диаби 65), Луиз – Бейли (Тилеманс 73), Рэмзи, Макгинн (Дзаньоло 87) – Уоткинс

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Магуайр, Варан, Шоу (Линделоф 46) – Каземиро, Мейну (Амрабат 90+2) – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Мактоминей 73) – Хойлунд (Эванс 90+2)

Предупреждения: Лангле 45+5, Кэш 60, Диаби 71 – Каземиро 37, Мейну 45+4

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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