  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла
В тренде

Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла

Наши за границей

Украинский кипер сделал четыре сейва

Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" избежала поражения от "Витории Гимарайнш" благодаря голу Кабрала на 90-й минуте.

Первый гол в ворота Трубина был забит после пенальти (Тьягу Силва), второй в контратаке (Андре Силва после паса Жоты Силвы). У лиссабонцев первый мяч забил Рафа Силва – 2:2.

Трубин выполнил четыре сейва, три из них – в пределах штрафной. Украинский кипер впервые пропустил два гола в чемпионате Португалии.

Видео голов в ворота Трубина

"Бенфика" потеряла лидерство в чемпионате Португалии, пропустив на первое место "Спортинг".

По теме
yellow-arrow
Гимарайнш – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Португалии
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 12.02.2024
Бенфика (Лиссабон) Витория (Гимарайнш) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости