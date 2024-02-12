Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла
Украинский кипер сделал четыре сейва
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфика" избежала поражения от "Витории Гимарайнш" благодаря голу Кабрала на 90-й минуте.
Первый гол в ворота Трубина был забит после пенальти (Тьягу Силва), второй в контратаке (Андре Силва после паса Жоты Силвы). У лиссабонцев первый мяч забил Рафа Силва – 2:2.
Трубин выполнил четыре сейва, три из них – в пределах штрафной. Украинский кипер впервые пропустил два гола в чемпионате Португалии.
Видео голов в ворота Трубина
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 11, 2024
Tiago Silva 35'
I Liga (#21) | Vitória SC 1-0 Benfica#LigaPortugalBetclic #VSCSLB https://t.co/8PxmsM7bS4 pic.twitter.com/OqzzZFMZ1O
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 11, 2024
André Silva 61'
I Liga (#21) | Vitória SC 2-1 Benfica#LigaPortugalBetclic #VSCSLB https://t.co/8PxmsM7bS4 pic.twitter.com/NXyER07ktQ
"Бенфика" потеряла лидерство в чемпионате Португалии, пропустив на первое место "Спортинг".
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