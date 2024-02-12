Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла

"Бенфика" избежала поражения от "Витории Гимарайнш" благодаря голу Кабрала на 90-й минуте.

Первый гол в ворота Трубина был забит после пенальти (Тьягу Силва), второй в контратаке (Андре Силва после паса Жоты Силвы). У лиссабонцев первый мяч забил Рафа Силва – 2:2.

Трубин выполнил четыре сейва, три из них – в пределах штрафной. Украинский кипер впервые пропустил два гола в чемпионате Португалии.

Видео голов в ворота Трубина

"Бенфика" потеряла лидерство в чемпионате Португалии, пропустив на первое место "Спортинг".