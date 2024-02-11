Серия А. Милан - Наполи 1:0. Победа безразличия

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи" 1:0

Гол: Эрнандес 25

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 37), Кьер (Шимич 66), Габбия, Эрнандес, Адли, Беннасер (Муса 66), Лофтус-Чик, Пулишич (Хименес 80), Жиру (Йович 80), Леау

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор (Политано 46), Ррахмани, Жезус (Нгонг 90), Мадзокки (Оливера 76), Лоботка, Ангисса, Зелински (Линдстрем 76), Симеоне (Распадори 55), Кварацхелия

Предупреждения: Эрнандес 90+6 - Жезус 85

Главный арбитр: Даниэле Довери

За несколько минут до начала матча Исмаэлю Беннасеру задали вопрос, где найти мотивацию на игру. Такой вопрос представителям "Милана" задают не впервые. Он прочно на третьем месте, приближается к "Ювентусу", но выход на второе мало изменит. Последний шанс взять трофей в Лиге Европы, которая возобновляется в четверг. И вправду, зачем был нужен этот матч лиги против "Наполи"?

Тем не менее, "россонери" постарались, выложились. Их мотивация, настрой были видны сразу после финального свистка, когда начали падать на землю и обниматься. Да и вообще сейчас, когда давление невысоко, можно играть в свое удовольствие. Они и играют, с этой победой добыв 23 очка в последних девяти турах, 19 в семи. Еще и не пропустили после семи пропущенных в четырех турах.

Мотивация "Наполи" как раз должна была быть запредельной. Ведь он отчаянно борется за четвертое место. С целью подготовиться основательно и без скандалов Вальтер Мадзарри даже не давал пресс-конференцию перед этим матчем. Но "везувиани" просто недостаточно сильны. В последних десяти турах вместе с этим они побеждали лишь трижды - дома команды из зоны вылета. А проиграли пять раз.

В первом тайме были нанесены лишь четыре удара по воротам. Команды нейтрализовали друг друга. При этом по одному супермоменту создали. Кварацхелия впервые играл в центре атаки в схеме 3-5-2, прорвался справа и выложил второму форварду Симеоне. Но тот не попал в створ из центра штрафной. А Леау слева выложил отличный пас на ход Эрнандесу. Тео прорвался и пробил мимо вратаря.

Второй тайм был уже гораздо более живым. С 18-ю ударами по воротам, причем восемью - за первые 15 минут. "Наполи" вернулся к 4-3-3. Флоренци с рикошетом доставил проблемы Голлини, и тот еле успел накрыть со второй попытки. Леау слета не попал. Как и Симеоне с 17-ти метров в очень интересной контратаке. Леау в еще более интересной фирменно закручивал в дальний угол - чуть неточно.

В последней четверти матча "Наполи" уже даже доминировал - 7:1 по ударам по воротам, 73 процента владения мячом. "Милан" оборонялся, и не всегда спокойно. Защитникам пришлось блокировать три удара в одной атаке. Шимич срезал прострел в стойку собственных ворот, и Маньян отбил добивание Ди Лоренцо, которое пошло слишком по центру. В итоге хозяева выдержали.

"Милан" прерывает серию без домашних побед над "Наполи" в лиге на восьми. Продолжает свои удачные серии - девять матчей лиги подряд против всех без поражений. И теперь даже лишь в одном очке позади "Ювентуса", хотя у последнего матч в запасе. А "Наполи" впервые за 43 года не забивает в четырех гостевых матчах лиги подряд. Он девятый в семи чистых очках позади четвертого места.