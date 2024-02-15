Иммобиле - о 1:0 с Баварией: Мы усердно готовились к этому матчу. Хотели показать себя с наилучшей стороны

Чиро Иммобиле оценил победу над "Баварией" (1:0) в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ.

"Мы усердно готовились к этому матчу. Хотели показать себя с наилучшей стороны.

Я не сомневался, что команда отдаст все силы. Я сказал, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось.

У нас были возможности забить еще до и после гола. Возможно, мы должны были лучше распорядиться своими шансами, но в целом матч удался", - сказал нападающий "Лацио".