Кейн - о 0:1 от Лацио: Бавария играла недостаточно энергично, не хватало уверенности

Гарри Кейн оценил поражение от "Лацио" (0:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Второй тайм разочаровал. Мы играли недостаточно энергично, не хватало уверенности. Мы слишком часто теряли мяч. А когда остаешься вдесятером, всегда становится тяжело.

Но мы сохраняем шансы на общую победу. Впереди ответная игра, которая пройдет на нашем стадионе. С нетерпением ждем этого матча и возможности перевернуть ход этого противостояния", - сказал форвард "Баварии".