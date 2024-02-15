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Кейн - о 0:1 от Лацио: Бавария играла недостаточно энергично, не хватало уверенности

Лига Чемпионов

Гарри оценил поражение в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ

Кейн - о 0:1 от Лацио: Бавария играла недостаточно энергично, не хватало уверенности

Getty Images / Global Images Ukraine

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Гарри Кейн оценил поражение от "Лацио" (0:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Второй тайм разочаровал. Мы играли недостаточно энергично, не хватало уверенности. Мы слишком часто теряли мяч. А когда остаешься вдесятером, всегда становится тяжело.

Но мы сохраняем шансы на общую победу. Впереди ответная игра, которая пройдет на нашем стадионе. С нетерпением ждем этого матча и возможности перевернуть ход этого противостояния", - сказал форвард "Баварии".

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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