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Кейн - о 0:1 от Лацио: Бавария играла недостаточно энергично, не хватало уверенности
Гарри оценил поражение в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарри Кейн оценил поражение от "Лацио" (0:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Второй тайм разочаровал. Мы играли недостаточно энергично, не хватало уверенности. Мы слишком часто теряли мяч. А когда остаешься вдесятером, всегда становится тяжело.
Но мы сохраняем шансы на общую победу. Впереди ответная игра, которая пройдет на нашем стадионе. С нетерпением ждем этого матча и возможности перевернуть ход этого противостояния", - сказал форвард "Баварии".
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