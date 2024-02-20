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Интер - Атлетико: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Сколько дали правильных ответов?

Интер - Атлетико: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20-го февраля пройдут два поединка 1/8-й финала Лиги чемпионов розыгрыша 2023/24. В одном из этих матчей миланский "Интер", который в прошлом году был в финале ЛЧ, дома будет принимать мадридский "Атлетико".

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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