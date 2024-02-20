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Индзаги: Всегда знал, что Симеоне станет великим тренером
Дань уважения от бывшего одноклубника и нынешнего визави
Il Messaggero
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги выразил восхищение наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед их первой встречей между собой в качестве тренеров.
"Будет приятно увидеть его снова. Он был отличным товарищем по команде, я его очень ценю. Потом он вернулся в Испанию, но мы всегда поддерживали связь.
Я всегда знал, что Симеоне станет великим тренером. Он провел в одном клубе 13 лет и много чего выиграл.
Знаю, как сложно оставаться в одном клубе столько лет. Он добился больших результатов с "Атлетико", у него есть свой подход. Я смотрел их игры в этом году и могу сказать, что они показывают отличный футбол", - цитирует наставника "нерадзурри" Sports Max.
Напомним, Индзаги и Симеоне провели вместе четыре сезона в составе "Лацио" с 1999 по 2003 год.
Поединок между "Интером" и "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт сегодня в 22:00 по Киеву.
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