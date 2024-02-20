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Индзаги: Всегда знал, что Симеоне станет великим тренером

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Дань уважения от бывшего одноклубника и нынешнего визави

Индзаги: Всегда знал, что Симеоне станет великим тренером

Il Messaggero

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Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги выразил восхищение наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед их первой встречей между собой в качестве тренеров.

"Будет приятно увидеть его снова. Он был отличным товарищем по команде, я его очень ценю. Потом он вернулся в Испанию, но мы всегда поддерживали связь.

Я всегда знал, что Симеоне станет великим тренером. Он провел в одном клубе 13 лет и много чего выиграл.

Знаю, как сложно оставаться в одном клубе столько лет. Он добился больших результатов с "Атлетико", у него есть свой подход. Я смотрел их игры в этом году и могу сказать, что они показывают отличный футбол", - цитирует наставника "нерадзурри" Sports Max.

Напомним, Индзаги и Симеоне провели вместе четыре сезона в составе "Лацио" с 1999 по 2003 год.

Поединок между "Интером" и "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт сегодня в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sports Max
Опубликовал: Александр Бураков
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