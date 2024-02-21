Индзаги - после матча с Атлетико: Жаль, что мы не забили больше голов

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (1:0).

"Ребята показали исключительную игру против физически и технически сильного соперника. Жаль, что мы не забили больше голов, учитывая то, сколько моментов нам удалось создать, и теперь в Мадриде нас ждет очень трудный и напряженный ответный матч.

Я рад за Арну (Арнаутовича - прим.) и доволен тем, как он работает. На самом деле все наши нападающие хорошо тренируются, и мне нравится их отношение к делу. Мы хорошо выступили в первые 45 минут, но не так хорошо начали первые десять минут второго тайма. После этого мы действовали фантастически, и вышедшие игроки оказали нам большую помощь. Тем не менее, мы знаем, что это был только первый матч", - цитирует Индзаги официальный сайт "нерадзурри".