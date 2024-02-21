Каррагер - об игре Атлетико в матче против Интера: Неприятно на это смотреть

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт CBS Sports Джейми Каррагер поделился своим мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Атлетико", завершившемся в пользу "нерадзурри" со счётом 1:0.

"Диего Симеоне побывал в двух финалах Лиги чемпионов, выигрывал чемпионские титулы в Ла Лиге, но смотреть на их игру неприятно. Я рад, что "Интер" взял верх, и надеюсь, что они пройдут дальше", - цитирует Каррагера Atletico Universe в X (ранее - Twitter).

В течение всей игры "Атлетико" не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника.