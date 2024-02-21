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Каррагер - об игре Атлетико в матче против Интера: Неприятно на это смотреть
Легенда мерсисайдцев раскритиковал столичный клуб
Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт CBS Sports Джейми Каррагер поделился своим мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Атлетико", завершившемся в пользу "нерадзурри" со счётом 1:0.
"Диего Симеоне побывал в двух финалах Лиги чемпионов, выигрывал чемпионские титулы в Ла Лиге, но смотреть на их игру неприятно. Я рад, что "Интер" взял верх, и надеюсь, что они пройдут дальше", - цитирует Каррагера Atletico Universe в X (ранее - Twitter).
В течение всей игры "Атлетико" не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника.
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