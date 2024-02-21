  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Каррагер - об игре Атлетико в матче против Интера: Неприятно на это смотреть
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каррагер - об игре Атлетико в матче против Интера: Неприятно на это смотреть

Лига Чемпионов

Легенда мерсисайдцев раскритиковал столичный клуб

Каррагер - об игре Атлетико в матче против Интера: Неприятно на это смотреть

Twitter

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт CBS Sports Джейми Каррагер поделился своим мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Атлетико", завершившемся в пользу "нерадзурри" со счётом 1:0.

"Диего Симеоне побывал в двух финалах Лиги чемпионов, выигрывал чемпионские титулы в Ла Лиге, но смотреть на их игру неприятно. Я рад, что "Интер" взял верх, и надеюсь, что они пройдут дальше", - цитирует Каррагера Atletico Universe в X (ранее - Twitter).

В течение всей игры "Атлетико" не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника.

По теме
yellow-arrow
Люк де Йонг обогнал ван Нистелроя в списке лучших бомбардиров ПСВ в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Индзаги - после матча с Атлетико: Жаль, что мы не забили больше голов
yellow-arrow
Еле дожали. Интер — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Джейми Каррагер Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости