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Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в Лиге чемпионов, опередив ван Нистелроя
Люк стал лучшим бомбардиром в ЛЧ в истории ПСВ
Фото: PSV
Вчера состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСВ и дортмундской "Боруссией". Игра завершилась вничью со счетом 1:1, на гол гостей в исполнении Дониелла Малена на 24-й минуте хозяева ответили реализованным пенальти Люка де Йонга на 56-й минуте.
Этот гол стал для нападающего эйндховенцев девятым за карьеру в Лиге чемпионов в составе клуба из Нидерландов, на достижение этого результата ему понадобилось 23 матча. Тем самым Люк де Йонг стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов в истории ПСВ, опередив Руда ван Нистелроя, на счету которого восемь забитых мячей в 11 матчах.
Помимо девяти забитых голов, в 23 матчах Лиги чемпионов в составе ПСВ Люк де Йонг отметился также двумя результативными передачами.
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