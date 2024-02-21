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ЛЧ. Порту - Арсенал 1:0. Пощечина на последней минуте
Ну очень осторожный матч
Фото: Арсенал
1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч
21.02.2024. "Эштадиу ду Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
"Порту" - "Арсенал" 1:0
"Порту": Кошта - Венделл (Эустакио 90), Пепе (к), Отавио, Жуан Мариу - Варела, Нико (Хайме 81) - Галену, Пепе, Консейсау (Боржес 85) - Эванилсон (Мартинес 85)
"Арсенал": Рая - Кивьор, Габриэл, Салиба, Уайт - Гаверц, Райс, Эдегор (к) - Мартинелли, Троссар (Жоржиньо 74), Сака
Гол: Галену 90+4
Предупреждения: Консейсау 52, Нико 62 - Райс 2, Кивер 57, Гаверц 61
⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido— FC Porto (@FCPorto) February 21, 2024
????⚪FC Porto 1-0 Arsenal FC
⚽ Galeno (94)#FCPAFC #UCL pic.twitter.com/ZdGQEowoTN
В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" большинство своих голов забивал в первых таймах. Далее они "сушили" игру, или же, скажем по-другому, держали результат. Сегодня, в первом матче 1/8 финала, казалось, лондонцы этим занимались с первой минуты.
"Арсенал", до этого сезона, не выступал в Лиге Чемпионов 7 лет. Конечно, сейчас для них каждая игра в данном турнире является волнующей и особенной. Поэтому уже с этапа плей-офф "канониры" стараются играть осторожно, с небольшим страхом. Игра против "Порту" не войдет в список лучших в истории футбола. Все из-за малого количества моментов, недостатка скоростей и небольшой цены поединка (в смысле, что решающий матч впереди).
Португальцы и англичане решили играть с акцентом на надежность сзади. В головах тренеров и игроков был предстоящий второй матч, перед которым главной задачей было - "не наварить каши". По сравнению с последними матчами "Арсенала" в АПЛ, где мы видели ливень голов и атак, на "Драгау" лондонцы решили не нестись к воротам. Они владели мячом больше соперника, преимущественно раскатывая кожаного между защитниками. Однако, первый, и лучший момент возник у "Порту". Галену вплотную к воротам пробил в левую стойку, а затем сразу пытался реабилитироваться со второй попытки, когда мяч вновь оказался на его ноге. Чудом он промахнулся, или если перефразировать, простил "Арсенал". Весь стадион и зрители, смотревшие игру посредством трансляции, схватились за голову от этой сумасшедшей ситуации.
Это, в принципе, единственное, что стоило внимания в первом тайме. Хотя стоит отметить еще очень длинные исполнения угловых у ворот "Порту". Хозяева так "впивались" в соперников, что это создавало постоянную толкотню. Арбитр был вынужден на это реагировать.
O nosso Dragão ???? A nossa bandeira ????— FC Porto (@FCPorto) February 21, 2024
Juntos pela vitória ????#FCPAFC #UCL pic.twitter.com/RKBsE4kkzJ
Во втором тайме стало еще печальнее. Главные тренеры были постоянно на бровке, что-то подсказывали, эмоционально выкрикивали. Словом, как всегда. "Порту", хоть и большинство времени защищался, не забывал об атаках. И они у них получались намного острее оппонента. Игроки пытались выбегать в контрвыпады, или же быстро строить позиционные атаки. В защите дела были еще лучше. Защитники прекрасно справились с фланговыми Сака и Мартинелли.
К основному времени арбитр добавил 4 минуты. Они ничем не отличались от предыдущих, если бы не решение Галену на последних секундах. Бразилец решил нанести дальний удар в правый угол ворот. И не прогадал. Рая до мяча не дотянулся. При ничейной игре "Порту" сумело вырвать победу. "Арсенал" до сих пор не может одолеть эту команду на выезде. Но есть еще 90 минут в Лондоне, где мы увидим совсем другой матч
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