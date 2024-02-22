Хави - после 1:1 с Наполи: Мы заслуживали большего

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес считает, что его команда заслуживала на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).

"Мы немного расстроены результатом, мы заслуживали большего. Команда создала много моментов, но нас подвели проблемы с реализацией, как и на протяжении всего сезона. "Наполи" почти ничего не удалось сделать в атаке, мы позволили им забить после первого удара по воротам. После того, как мы вышли вперед - они проснулись, и именно тогда нам следовало успокоить игру. Это Лига Чемпионов. Думаю, что самым справедливым результатом была бы наша победа.

Мне очень понравилась игра обеих команд, я увидел прогресс в атаке и защите. Выступление было более чем удовлетворительным, нам просто нужно было его довести до конца", - цитирует Хави официальный сайт "сине-гранатовых".