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Хави - после 1:1 с Наполи: Мы заслуживали большего

Лига Чемпионов

Комментарий наставника каталонского клуба

Хави - после 1:1 с Наполи: Мы заслуживали большего

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес считает, что его команда заслуживала на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).

"Мы немного расстроены результатом, мы заслуживали большего. Команда создала много моментов, но нас подвели проблемы с реализацией, как и на протяжении всего сезона. "Наполи" почти ничего не удалось сделать в атаке, мы позволили им забить после первого удара по воротам. После того, как мы вышли вперед - они проснулись, и именно тогда нам следовало успокоить игру. Это Лига Чемпионов. Думаю, что самым справедливым результатом была бы наша победа.

Мне очень понравилась игра обеих команд, я увидел прогресс в атаке и защите. Выступление было более чем удовлетворительным, нам просто нужно было его довести до конца", - цитирует Хави официальный сайт "сине-гранатовых".

Ответная встреча между командами пройдёт в Барселоне, 12-го марта.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.02.2024 в 10:58
Так треба було забивати більше Хоч тут дійсно більше запитань до виконавців...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.02.2024 в 10:58
Так треба було забивати більше Хоч тут дійсно більше запитань до виконавців...
Ответить
0
0

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