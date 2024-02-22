  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Левандовски побил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовски побил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Роберту есть чем гордиться

Левандовски побил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов

RTBF

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски стал самым возрастным бомбардиром в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю клуба.

Как сообщает статистический портал Opta в X (ранее - Twitter) гол в ворота "Наполи" (1:1) польский форвард забил в 35 лет и 184 дня. Предыдущий рекорд принадлежал легенде "сине-гранатовых" Лионелю Месси, который забил в марте 2021 года в игре против "ПСЖ" (1:1) в возрасте 33 лет и 259 дней.

На счету Левандовски в нынешнем сезоне 18 голов и 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Артета - после 0:1 от Порту: Мы доминировали в матче, но в Лиге чемпионов вас могут наказывать
yellow-arrow
Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов
yellow-arrow
Райс - после поражения от Порту: Нам дали по зубам, но мы знаем, что делать
Роберт Левандовский Лионель Месси Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости