Левандовски побил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски стал самым возрастным бомбардиром в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю клуба.

Как сообщает статистический портал Opta в X (ранее - Twitter) гол в ворота "Наполи" (1:1) польский форвард забил в 35 лет и 184 дня. Предыдущий рекорд принадлежал легенде "сине-гранатовых" Лионелю Месси, который забил в марте 2021 года в игре против "ПСЖ" (1:1) в возрасте 33 лет и 259 дней.

На счету Левандовски в нынешнем сезоне 18 голов и 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

1 - Robert Lewandowski (35 years, 184 days) has become the oldest goalscorer for Barcelona in a Champions League knockout game, surpassing Lionel Messi's previous record (33 years, 259 days against PSG in March 2021, also in the last 16). Experience. pic.twitter.com/VAgxKxjzGK