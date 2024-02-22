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Артета - после 0:1 от Порту: Мы доминировали в матче, но в Лиге чемпионов вас могут наказывать
Послематчевый комментарий испанца
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил действия своих подопечных после проигрыша в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (0:1).
"Я очень разочарован тем, как мы отдали игру в концовке встречи. Нам не удалось справиться с этой ситуацией достаточно хорошо. В Лиге чемпионов вас могут наказать. Если ты не можешь выиграть - ты проигрываешь. Мы действительно доминировали в течение матча, но нам не хватало целеустремлённости. Особенно в первом тайме.
Во втором всё было гораздо лучше, и мы создали много ситуаций, не создав из них ничего особенного, но мы извлечём из этого уроки. Если вы хотите выйти в четвертьфинал - вам нужно победить своего соперника. Задача проста. Она и станет нашей целью для всех нас и наших болельщиков", - цитирует испанского специалиста официальный сайт "канониров".
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