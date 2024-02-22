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Барселона выиграла лишь 1 из последних 11 матчей на выезде в плей-офф ЛЧ
Удручающая статистика каталонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" почти 5 лет не побеждает в гостевых матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Во вчерашнем поединке против "Наполи" (1:1) команда Хави Эрнандеса упустила победу на 75-й минуте.
В последний раз в выездной игре плей-офф самого престижного турнира Европы "Барселона" праздновала 10 апреля 2019 года в матче 1/4 финала. Тогда "сине-гранатовые" обыграли "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.
Sólo una victoria del Barça en sus 11 últimos partidos a domicilio en eliminatorias de Copa de Europa:— Pedro Martin (@pedritonumeros) February 21, 2024
2-0 Atlético
4-0 PSG
3-0 Juventus
1-1 Chelsea
3-0 Roma
0-0 Lyonnais
0-1 United
4-0 Liverpool
1-1 Nápoles
1-1 PSG
1-1 Nápoles
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