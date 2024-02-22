Барселона выиграла лишь 1 из последних 11 матчей на выезде в плей-офф ЛЧ

Каталонская "Барселона" почти 5 лет не побеждает в гостевых матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Во вчерашнем поединке против "Наполи" (1:1) команда Хави Эрнандеса упустила победу на 75-й минуте.

В последний раз в выездной игре плей-офф самого престижного турнира Европы "Барселона" праздновала 10 апреля 2019 года в матче 1/4 финала. Тогда "сине-гранатовые" обыграли "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.